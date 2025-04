“Krieviem kaut kādas konvencijas un likumi ir, kā saka, ar dakšām ūdenī rakstīti…” Bruža analizē statistiku par ķīmisko ieroču pielietošanu Ukrainā Ieteikt







“Ukrainas ģenerālštābs ir nācis klajā ar ikmēneša ziņām un apkopojumu, cik tad orku karaspēks marta mēnesī ir izmantojis tā sauktos ķīmiskos ieročus jeb aizliegtās ķīmiskās kaujas vielas,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” iesāka teikt Zemessardzes virsnieks un kapteinis Māris Bruža, informējot par aktualitātēm frontē un jaunākajiem statistikas datiem.

Reklāma Reklāma

“Kā redzam statistikā, tad marta mēnesī Krievijas karaspēks pret ukraiņiem ir 767 reizes izmantojis dažādas ķīmiskās kaujas vielas, pamatā uzbrūkot ar speciālo munīciju, kas ir pildīta ar šīm ķīmiskajām vielām. Un tad attiecīgi līdztekus parastajām apšaudēm okupanti izmanto arī tādu munīciju kā K-51 un RG-VO, kas pamatā ir asaru un nervu paralītiskās gāzes, kas tiek pielietotas pret nemierniekiem. Savukārt konvensijas nosaka, ka šādas ķīmiskās kaujas vielas nedrīkst izmantot kaujas laukā, karojot konvencionālā kara līmenī,” plašāk skaidroja Bruža par Krievijas armijas pielietotajiem ķīmiskajiem ieročiem pret Ukrainas armiju.

Pie tam Zemessardzes virsnieks Bruža vērsa uzmanību, ka viņa nosauktie kīmiskie ieroči, ko krievu armija pielieto, neesot tie “paši niknākie”.

“Vieni no niknākajiem skaitās tā kaujas gāze VX, kur faktiski pāris sekundes un lieta darīta… Bet ir aizliegts izmantot kaujas laukā ar konvencijām, tomēr ir valstis, kam tā ir bruņojumā. Bet ir arī valstis, kas to visu ir likvidējušas,” sacīja Bruža TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, plašāk stāstot, kur un kādos gadījumos izmanto ķīmiskos ieročus. “Kā mēs zinām, krievu karaspēkam ir pilnīgi vienalga, kas kaut kur ir aizliegts – tas izmanto to, kas ir pa rokai, un viens no variantiem ir šie ķīmiskie ieroči,” piebilda viņš.

Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba informācija liecina, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022.gada 24.februārī ir reģistrēti 7730 gadījumi, kad ir fiksēts ķīmisko vielu pielietojums kādā no frontes iecirkņiem. “Kopumā tas parāda tikai to, ka krieviem kaut kādas konvencijas un likumi ir, kā saka, ar dakšām ūdenī rakstīti... Viņi tur īpaši necepās – ņem un šauj, lieto to, kas ir pa rokai un ar to arī strādā,” atzina Zemessardzes virsnieks un kapteinis Bruža TV24 raidījumā.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” variet skatīties video šeit: