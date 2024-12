“Krievija cīnās par savu ietekmi.” Rajevs analizē, kā notiekošais Sīrijā ietekmē karadarbību Ukrainā Ieteikt







“Šobrīd Ukraina, Gruzija un Sīrija nav tikai tās vietas, kur tad ir būtiskas domstarpības starp mums – Rietumiem – , NATO un Krieviju,” tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” uzsvēra NBS rezerves pulkvedis un 14.Saeimas deputāts Igors Rajevs (frakcijām nepiederošs), analizējot karadarbību Ukrainā un starptautisko notikumu iespaidu uz to.

Reklāma Reklāma

“Visās šajās valstīs mēs redzam, ka Krievija cīnās par savu ietekmi, un jo vairāk valstīs viņi ieliks savu kāju durvīs un dabūs tur mazo pleķīti, jo sarežģītāk mums būs ar viņiem cīnīties un stāsties viņiem pretim. Bet tas nenāk bez plusiem. Ja mēs paņemam Sīriju, tad šonedēļ ziņu no Sīrijas bija vairāk nekā no Ukrainas,” turpināja sacīt Rajevs TV24 raidījumā [7.decembrī]. Sīrijā notiek plašas kaujas, un patiesībā tas, ko neviens nebija gaidījis. “Tā ir viena no lietām, kas tagad spēlē par labu Ukrainai,” piebilda viņš.

Turpinot analizēt notiekošo Sīrijā, NBS rezerves pulkvedis norādīja, ka Krievijai esot divas ļoti svarīgas lietas – tās ir bāzes, kas atrodas Sīrijas teritorijā un dod tiešo pieeju Vidusjūrai.

“Tā savā ziņā ir kā savdabīgā Sevostopole, kas bija Krimā. Un viņiem [krieviem] tās bāzes ir ārkārtīgi nepieciešamas. Un, protams, to bāzu saglabāšana ir ļoti atkarīga no tā, vai Asads ir pie varas Sīrijā vai nē? Un tas uzbrukums, kas tur šobrīd notiek, tā vairāk iet uz dienvidiem. Nemiernieki ieņēma Hamu un iet uz Homsas pilsētu. Un ar ko tas draud? Tas draud nogriezt to piejūras gabalu, kur stāv krievu bāzes un, es domāju, uz turieni nemiernieki, visdrīzāk, nebāzīsies, jo tad Krievija tur nobombardēs visu, ko viņi var nobombardēt, un viss tas uzbrukums arī beigsies,” komentēja Rajevs TV24 raidījumā.

Rajevs turpināja sacīt, ja nemiernieki Sīrijā ieņems Homsu, tad “piejūras zona, Damaska un visa pārējā Sīrija būs atdalītas viena no otras”. Ja tik “pārgriezts” satiksmes koridors, tad, protams, daļai Sīrijas un Damaskai būs problēmas. Lai arī viņi varētu izmantot Libānas teritoriju, tā tik un tā būtu problēma.

Rajevs jau TV24 raidījuma laikā 7.decembrī prognozēja, ka Sīrijas diktatora Bašara al Asada režīms ir “būtiskis sliktākā situācijā”. Prognoze apstiprinājās. Kā jau ziņots, tad Sīrijas nemiernieku grupējumi svētdien, 8.decembrī, ieņēma Damasku un pasludināja Sīrijas diktatora Asada režīma krišanu, vēstīja LETA. Nemiernieki grupējuma “Hayat Tahrir al-Sham” vadībā sāka zibensuzbrukumu režīma spēkiem pirms nepilnām divām nedēļām. Strauji virzoties uz priekšu, dažu dienu laikā tie padzina Asada spēkus no Alepo, Hamas un Homsas.

Sīrijas diktatora Asada krišana ir satricinājusi Krievijas diktatora Vladimira Putina uzticamību viņa sabiedroto vidū, tā secinājuši Vašingtonā bāzētā Kara studiju institūta (ISW) analītiķi.Divdesmit gadus ilgušā Asada režīma beigas ir “stratēģiska politiska sakāve Maskavai un ir novedušas Kremli krīzē, tam cenšoties saglabāt savu stratēģiski militāro klātbūtni Sīrijā”, pausts ISW analīzē. Asads ir atstājis savu amatu un Sīriju, tā 8.decembrī paziņoja Krievijas Ārlietu ministrija, nekomentējot bijušā sabiedrotā iespējamo atrašanās vietu. Ministrijā apliecināja, ka Krievija sazinās ar grupējumiem Sīrijā. Krievijas propagandas mediji ziņoja, ka Asads un viņa ģimenes locekļi ieradušies Maskavā un Krievija viņiem ir piešķīrusi patvērumu.

Reklāma Reklāma

“Kāpēc tas spēlē par labu Ukrainai? Tagad, lai palīdzētu Sīrijas armijai apspiest nemierniekus, Krievijai ir vajadzīgi vairāk resursi Sīrijā. No kurienes viņi tos resursus var paņemt? No Ukrainas. Un attiecīgi sēdēt divās vietās un vienlaicīgi darboties divās vietās Krievijas armijai būs grūti. Un ja parādīsies vēl kāds trešais punkts, tad Krievijai parādīsies nopietnas problēmas, un attiecīgi tā būs viena no iespējamajām svirām, kura tad piespiedīs Krieviju sēsties pie miera sarunu galda, tai skaitā, Ukrainā,” sacīja NBS rezerves pulvedis Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”, analizējot, kā notikumi Sīrijā ietekmē karadarbību Ukrainā.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Par karu Ukrainā” variet skatīties video šeit: