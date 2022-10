Krievija, Irkutska. Mājā ietriekusies kara lidmašīna. Foto. The Associated Press.

Krievijā, Irkutskā, kādā namā ietriecas kara lidmašīna







Krievijā Sibīrijas pilsētā Irkutskā uz dzīvojamo ēku nogāzusies kara lidmašīna un gājuši bojā abi tās piloti, paziņojis apgabala gubernators Igors Kobzevs.

“Abi piloti gāja bojā. Neviens no vietējiem iedzīvotājiem nav cietis. Lidmašīna veica izmēģinājuma lidojumu,” pavēstīja Kobzevs.

Platformas “Telegram” kanālos publicēti ieraksti, kuros, domājams, redzams ugunsgrēks, kas izcēlies pēc lidmašīnas avārijas. Ārkārtas dienesti ziņo, ka ugunsgrēks lokalizēts.

Mediji ziņo, ka avarējusi lidmašīna Su-30, kas pacēlās no lidmašīnu rūpnīcas. Incidents noticis Novo-Ļeņino mikrorajonā.

Pirmdien Krievijas dienvidrietumu pilsētā Jeiskā daudzstāvu dzīvojamā mājā ietriecās bumbvedējs iznīcinātājs Su-34, kā rezultātā gāja bojā 15 cilvēki. Lidmašīna avarēja īsi pēc pacelšanās bojāta dzinēja dēļ.

