Ukrainas virsnieks ceturtdien, 2024. gada 14. novembrī, pētniecības laboratorijā nezināmā vietā Ukrainā demonstrē Krievijas palaista notriekta Shahed drona termobāru lādiņu. Foto. Scanpix/LETA

Krievija gada laikā pieckāršo dronu teroru: mēnesī saražo tūkstošiem šahedu







2025. gads Ukrainā aizrit zem nemitīgu dronu uzbrukumu ēnas, un jauni izlūkošanas dati liecina, ka Krievija šo karadarbības instrumentu izmanto arvien mērķtiecīgāk un apjomīgāk.

Saskaņā ar Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) sniegto informāciju, Krievija maija beigās mēnesī ražoja vairāk nekā 5000 tāla darbības rādiusa bezpilota lidaparātu, par to raksta Forbes.ua. Apmēram puse no tiem ir Irānā izstrādātie, bet Krievijā ražotie kaujas droni “Shahed-136”, pārējie — to lēti izgatavoti imitatori.

Šāda ražošanas kapacitāte apstiprina to, par ko eksperti brīdinājuši jau vairākus mēnešus:

Krievijas dronu programma kļuvusi par vienu no galvenajiem agresijas rīkiem pret Ukrainu, un tās attīstība ir strauja,

koordinēta un tehnoloģiski pielāgota pašreizējās kara fāzes vajadzībām.

No simtiem līdz tūkstošiem – ražošanas pieaugums gada laikā

Pirms nepilna gada izlūkdienestu vērtējumi liecināja, ka Krievija spēja saražot ap 500 “Shahed” dronu mēnesī. Tagad šis skaitlis ir pieaudzis pieckārt. Piemēram, 2024. gada decembrī izdevums Defense Express ziņoja, ka ražošanas apjoms sasniedzis 2000 vienību mēnesī, bet līdz 2025. gada maijam tas jau pārsniedzis 5000 robežu.

Kā precizē Ukrainas GUR,

apmēram 2700 no šiem droniem ir īstie “Shahed-136” (Krievijas versijā — “Geran-2”), savukārt vēl aptuveni 2500 ir tā sauktie “Gerber” tipa simulatori

— lētākas konstrukcijas imitatori, kuri vizuāli un kustībā līdzinās īstajiem, taču tiem nav sprāgstvielu vai ir tikai neliela kravas ietilpība.

Lēti imitatori ar dārgu efektu

Šie simulatori spēlē nozīmīgu lomu Krievijas uzbrukuma taktikā. Tie tika plaši izmantoti jau 2024. gada rudenī, un to galvenais mērķis nav tiešs trieciens, bet gan spiediena radīšana. Lidojot kopā ar īstajiem trieciena droniem, imitatori piespiež Ukrainas pretgaisa aizsardzību reaģēt visos līmeņos — no radaru aktivizēšanas līdz raķešu palaišanai.

Tas rada ne tikai milzīgu tehnoloģisko un psiholoģisko slodzi, bet arī iztukšo dārgos munīcijas krājumus, ko citādi varētu izmantot efektīvākos apdraudējumos.

Turklāt, izlūkošanas dati liecina, ka šie vienkāršie droni palīdz Krievijai apzināt pretinieka aizsardzības sistēmu izvietojumu, jo tiek analizēta Ukrainas reakcija uz katru objektu.

Gandrīz 13 tūkstoši dronu piecos mēnešos

gada pirmajos piecos mēnešos Krievija palaidusi aptuveni 13 000 dronu — “Shahed” un to imitatoru. Uzbrukumu viļņi bijuši cikliski — atsevišķos mēnešos dronu skaits sasniedzis 2500, citkārt pieaudzis līdz pat 4000 vienībām. Katrs šāds vilnis vērsts pret dažādiem Ukrainas reģioniem, tostarp civilajiem objektiem, infrastruktūru un rūpnieciskajiem centriem.

Šī stratēģija, kā norāda Forbes Ukraine,

ir ilgtermiņa nolūkos izstrādāta sistēma, kas balstās uz masveida apjomu, lai panāktu salaušanu — ne vien tehnoloģiskā, bet arī psiholoģiskā un morālā ziņā.

Tehnoloģiskā evolūcija: ķīniešu elektronika nomaina rietumu detaļas

Līdz ar ražošanas apjomu pieaug arī pašas tehnoloģijas. Jaunākās “Shahed” versijas 2025. gadā ir būtiski pārstrādātas. Tajās konstatēts pieaugošs skaits Ķīnā ražotu elektronisko komponentu, savukārt rietumvalstu detaļu īpatsvars ir krietni samazinājies — tas, visticamāk, ir tiešs sankciju un importa kontroles rezultāts.

Tāpat “Shahed” droni kļuvuši izturīgāki pret Ukrainas elektroniskās karadarbības sistēmām. Tas nozīmē, ka klasiskie traucējumi, kas iepriekš varēja novirzīt vai apturēt šos dronus, vairs nav tik efektīvi. Eksperti pieļauj, ka

viens no iespējamiem risinājumiem ir mākslīgā intelekta bāzēti pretgaisa aizsardzības torņi, kas spētu adaptīvi analizēt un atšķirt gan patiesos, gan viltus draudus.

Terora rīks, kas kļūst par ikdienu

Krievijas dronu uzbrukumi Ukrainai vairs nav negaidīti, tie kļuvuši par noturīgu kara elementu — tādu, kas ietekmē ne tikai frontes līniju, bet arī dziļi iedragā ikdienas dzīvi civiliedzīvotājiem. Nakts sirēnas, elektrības pārrāvumi, triecieni pa infrastruktūru — tas viss ir daļa no sistemātiskas stratēģijas, kurā droni ieņem centrālo vietu.

Un, kamēr Rietumi meklē veidus, kā piegādāt Ukrainai modernākas aizsardzības sistēmas, Krievija turpina attīstīt savu “dronu karalauks” – gan ar īstiem trieciena ieročiem, gan viltus, taču efektīviem psiholoģiskiem traucēkļiem.