Krievijas pilsētā Belgorodā, kas atrodas apmēram 40 kilometrus no Ukrainas robežas, svētdien notikuši spēcīgi sprādzieni, kuros sagrautas ēkas un gājuši bojā trīs cilvēki, bet četri ievainoti, paziņojis Belgorodas apgabala gubernators Vjačeslavs Gladkovs.

Gubernators ierakstījis sociālajā tīklā “Telegram”, ka “notikušā apstākļi tiek izmeklēti” un ka, “domājams, tika aktivizēta pretgaisa aizsardzība”.

Gladkovs pavēstījis, ka daļēji sagrautas 11 daudzdzīvokļu mājas un 34 privātmājas, bet piecas privātmājas sagrautas pilnībā.

Ievainoto vidū ir viens bērns, piebildis gubernators.

Gladkovs notikušajā nav vainojis Ukrainu, lai gan iepriekš viņš apsūdzējis Ukrainu, ka no tās teritorijas apšaudīti ciemi Belgorodas apgabalā, bet aprīlī paziņoja, ka divi Ukrainas helikopteri apšaudījuši naftas bāzi Belgorodā, izraisot ugunsgrēku.

Possible Ukrainian Tochka-U ballistic missile strike in Belgorod, Russia, 30km from border pic.twitter.com/mHRBmG5lVu

— ELINT News (@ELINTNews) July 3, 2022