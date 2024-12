Piektdien Krievijas triecienā Zaporižjas pilsētā nogalināti deviņi cilvēki, ziņo amatpersonas.

Ukrainas Ģenerālprokuratūra pavēstīja, ka ievainoti 17 cilvēki.

Prokuratūras paziņojumā teikts, ka pilnībā izpostīts automašīnu remonta komplekss, bojāti veikali, daudzstāvu ēkas un cita infrastruktūra.

Prokuratūra arī pavēstīja, ka starp ievainotajiem ir bērni vecumā no četriem līdz 11 gadiem.

Zaporižjas apgabala administrācijas vadītāja Ivana Fjodorova kanālā “Telegram” publicēti kadri, kuros redzams spēcīgs ugunsgrēks un degošas automašīnas.

Dažos rajonos pēc triecieniem bija problēmas ar elektroapgādi, ziņo varasiestādes.

— UATV English (@UATV_en) December 6, 2024