Bijušais milicis Sergejs Hadžikurbanovs, kurš bija notiesāts uz 20 gadiem cietumā par žurnālistes Annas Poļitkovskas slepkavības organizēšanu, atbrīvots no kolonijas un devies uz fronti Ukrainā, vēsta telegrammas kanāls “Baza”.

Advokāts Aleksejs Mihalčiks apstiprināja, ka Hadžikurbanovs ir apžēlots.

Saskaņā ar “Baza” sniegto informāciju Poļitkovskas slepkavības organizators 2022.gada beigās no kolonijas nokļuva frontē. Viņš ieņēma izlūkošanas nodaļas komandiera amatu, bet pēc dažiem mēnešiem kļuva par bataljona komandieri. Pēc apžēlošanai nepieciešamajiem sešiem mēnešiem Hadžikurbanovs atjaunoja līgumu ar Aizsardzības ministriju. Kādā pakāpē viņš atrodas pašlaik – netiek ziņots.

Hadžikurbanovs 2014.gadā tika notiesāts ar 20 gadu cietumsodu par Poļitkovskas slepkavību, viņa soda termiņš beidzās 2034.gadā.

Poļitkovskas slepkavības lietai 2021.gada oktobrī beidzās noilguma termiņš. Nozieguma pasūtītājs netika atrasts.

Poļitkovska tika nošauta Maskavā savas mājas kāpņu telpā 2006.gada 7.oktobrī.

Poļitkovska bija plaši pazīstama ar saviem rakstiem par notikumiem Čečenijā un Ziemeļkaukāzā, kā arī aktīvo Kremļa un Vladimira Putina kritizēšanu.

Viņa daudz rakstījusi par Krievijas armijas cilvēktiesību pārkāpumiem Čečenijā, kā arī neilgi pirms nāves informēja par Čečenijas prezidentam Ramzanam Kadirovam pakļauto karavīru zvērībām.

President Vladimir Putin pardoned one of the convicted organizers of the murder of the journalist Anna Politkovskaya in return for his service in Ukraine, his lawyer said, the latest in a series of such reprieves for high-profile criminals in Russia.https://t.co/sTJc2D2Irt

— The New York Times (@nytimes) November 14, 2023