Kulbergs par iespējamiem konfliktiem valdībā: “Apzināti iet uz konfliktu nav risinājums!” 14
Ministru prezidents Andris Kulbergs, vērtējot pirmo nedēļu amatā, atzīst, ka vēl ir pāragri izdarīt galīgus secinājumus par valdības darba ritmu un gaidāmajiem lēmumiem. Viņš norāda, ka nav objektīvi prasīt tūlītējus risinājumus laikā, kad jaunajai komandai vēl jāizveido skaidrs darba plāns un jāvienojas par prioritātēm.
Kulbergs skaidro, ka šonedēļ paredzēts ar visiem ministriem noteikt trīs svarīgākos darbus katrā nozarē. Viņa ieskatā tas ir būtiski no organizatoriskā viedokļa, lai valdība spētu atvēlēt laiku galvenajām prioritātēm un tās arī reāli izpildīt, nevis izšķīst daudzos paralēlos jautājumos.
Runājot par iespējamiem konfliktiem politikā, premjers uzsver, ka apzināta iešana uz konfliktu nav risinājums. Viņaprāt, valdībai nav daudz laika iekšējām cīņām, jo priekšā ir konkrēti valsts darbi. Kā piemēru viņš min valdības veidošanas procesu — ja mērķis būtu bijis konfrontācija, valdības izveide būtu prasījusi daudz ilgāku laiku.
Vienlaikus Kulbergs nenoliedz, ka konflikti var rasties. Viņš pieļauj, ka spriedze būs neizbēgama, ja politiskie spēki priekšvēlēšanu apsvērumus sāks likt augstāk par valsts interesēm. Šādā situācijā, viņaprāt, būs skaidri jāvērtē, kas katram ir prioritāte — politiska pašapliecināšanās vai valsts vajadzības.
Premjers uzsver, ka sabiedrībai šādas situācijas būs jāvērtē ļoti uzmanīgi. Viņam pašam priekšā ir sarežģīts uzdevums — noturēt valdības darbu virzienā uz konkrētu rezultātu, vienlaikus rēķinoties ar politisko spēku vēlmi sevi parādīt priekšvēlēšanu gaisotnē.
Kulbergs atzīst, ka šī būs balansēšana starp politisko realitāti un valsts interesēm. Tomēr viņš uzsver, ka valdības mērķim jābūt nevis konfliktu meklēšanai, bet gan valsts darbu izdarīšanai laikā, kad vilcināšanās var maksāt pārāk dārgi.