Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Kuleba: Sarunās ar Lavrovu nav panākts progress jautājumā par pamieru







Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba ceturtdien paziņoja, ka sarunās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu nav panācis progresu jautājumā par pamieru.

“Mēs runājām arī par pamieru, taču šajā ziņā netika panākts progress,” preses konferencē pēc pusotru stundu ilgās tikšanās Turcijas dienvidu pilsētā Antaljā sacīja Kuleba.

“Šķiet, ka šajā jautājumā Krievijā ir cits lēmumu pieņēmējs,” teica ministrs, ar to, pēc visa spriežot, domājot Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.

“Es vēlētos atkārtot, ka Ukraina nav padevusies, nepadodas un nepadosies,” uzsvēra Kuleba.

Viņš sarunas raksturoja kā sarežģītas un apsūdzēja Lavrovu, ka viņš atkārtojis Maskavas “tradicionālo naratīvu”.

Kuleba sacīja, ka gribēja no šīs tikšanās iznākt ar vienošanos par humāno koridoru no Krievijas spēku ielenktās Mariupoles, bet “diemžēl ministrs Lavrovs nav tādās pozīcijās, lai par to uzņemtos saistības”.

Lavrovs “šajā jautājumā sazināsies ar atbilstošajām varasiestādēm”, piebilda Ukrainas ministrs.

Kuleba sacīja, ka ir gatavs tikties ar Lavrovu “atkal šādā formātā, ja ir izredzes uz saturīgām diskusijām un risinājumu meklēšanu”.

“Mēs esam gatavi diplomātijai, mēs tiecamies pēc diplomātiskiem lēmumiem, bet, kamēr tādu nav, mēs turpinām doties tālāk ar apņēmību, upurējot sevi, aizstāvot savu zemi, savu tautu pret Krievijas agresiju,” uzsvēra Ukrainas ministrs.

Savukārt Lavrovs atsevišķā preses konferencē sacīja, ka sarunās nemaz neesot bijis plānots vienoties par pamieru.

Atbildot uz jautājumu, vai Krievija plāno uzbrukt arī citām valstīm, Lavrovs teica: “Citām valstīm mēs uzbrukt neplānojam. Mēs arī Ukrainai neesam uzbrukuši. ”

Viņš arī noliedza, ka Krievijai būtu militārie plāni attiecībā uz NATO valstīm.

“Mēs nekad neesam teikuši, ka mums būs kaut kādi plāni attiecībā uz NATO dalībvalstīm. Par šo tēmu runāja mana jaunā kolēģe [Lielbritānijas ārlietu ministre] Liza Trasa,” sacīja Krievijas ārlietu ministrs.

Viņš arī teica, ka dzemdību nams Mariupolē, kuru trešdien apšaudīja Krievijas spēki, nogalinot trīs cilvēkus, viņu vidū vienu bērnu, un vairāk nekā 15 cilvēkus ievainojot, bijis Ukrainas specvienības “Azov” bāze.

“Šo dzemdību namu “ieņēmuši bataljona “Azov” kaujinieki kopā ar citiem radikāļiem, kuri tur ierīkojuši savu atbalsta punktu,” sacīja Lavrovs.

Šī bija pirmā tik augsta līmeņa Ukrainas un Krievijas pārstāvju tikšanās, kopš Krievijas karaspēks 24.februārī iebruka Ukrainā.

Antaljā norisinās starptautisks diplomātijas forums, kura laikā tika rīkotas Ukrainas un Krievijas ārlietu ministru sarunas.