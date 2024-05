Kusiņš: Tas, kas ar asinīm ir izcīnīts, to var nākties ar asinīm arī aizstāvēt Ieteikt







Vienmēr jāatceras, ka tas, kas ar asinīm ir izcīnīts, to var nākties ar asinīm arī aizstāvēt, un par to jābūt pārliecībai. To, ka tas var izplēnēt, to pierāda nesenie notikumi, piemēram, 2012. gadā, kad nāca atklātībā konstitucionālās tiesību komisijas viedoklis par Satversmes negrozāmo kodolu, šādu faktu aicina atcerēties Gunārs Kusiņš, Satversmes tiesas tiesnesis.

“Tur bija priekšlikums nostiprināt izpratni, ka Latvija ir atjaunota, nevis radusies no jauna, kas it kā bija jau atzīts. Šis arī bija tas iemesls, kāpēc Satversme tika papildināta 2014. gadā ar izvērstu ievadu, lai parādītu šo vēsturisko faktu,” sīkāk skaidro Kusiņš TV24 Speciālizlaidumā, kas veltīts 4.maijam – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.

Patiesībā, ja mēs salīdzinām 4. maija deklarācijas ievadu un Satversmes ievadu, tad ir ļoti daudz līdzību.

Kusiņš piekrīt, ka varētu līdz ar šo varat jautāt, ka pēc 2014. gadā vēlreiz kaut ko tādu vajadzēja, bet tas nozīmēja tikai to, ka šis fakts apziņās nav vēl tas iedēstīts nepieciešamā līmenī, un to vajag vēlreiz atgādināt. “Šinī gadījumā Saeima to veica, grozot Satversmi, papildinot Satversmi ar izvērstu ievadu,” viņš piebilda.

