“Šobrīd sabiedrība ir gatavāka Satversmei un demokrātijai Satversmes izpratnē, nekā tā bija 1990.gadā,” tā diskusijā TV24 Speciālizlaidumā, kas veltīts Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai 4.maijā, atzina vēsturnieks un Latvijas Universitātes (LU) docētājs Edgars Engīzers.

Tādu secinājumu vēsturnieks izdarījis, ņemot vērā to, ka šodien faktiski runājam “par un ar paaudzi, kas ir uzaugsi ne tikai neatkarīgā un demokrātiskā valstī, bet ir arī liela daļa dzimuši jau Eiropas Savienībā”. Engīzers turpināja sacīt: “Šī demokrātija ir visa viņu pieredze! 1990.gadā ir atmiņas par neatkarību, ir atmiņas par laiku pirms okupācijas – par Latviju pirms Otrā Pasaules kara laika, bet tā ir autoritāra valsts. Juristi, vēsturnieki, tiesību vēsturnieki ir tie, kam ir šīs demokrātijas zināšanas, bet šobrīd, manuprāt, sabiedrība ir daudz gatavāka šai demokrātijai.”

Vēsturnieks, atminoties 1990.gadu un to, kādas sabiedrībā bija diskusijas par to, kas tad “tiek atjaunots” – demokrātija vai neatkarība, sacīja: “Šie termini saplūst kopā. Daudzi, ejot balsot par Neatkarības atjaunošanu, par demokrātiju tajā laikā vispār nedomāja. Tajā laikā brīva Latvija vienam nozīmēja demokrātisku Latviju, vienam nozīmēja brīvu Latviju bez šī demokrātijas komponenta! Šobrīd, manuprāt, šī Eiropas Savienības pieredze, pieredze pēc 1990.gada ar visām traumām, visām kļūdām, kas ir pašu izdarītas un arī no tām gūtās mācības, ir radījušas daudz demokrātiskāku sabiedrību, nekā tā bija 1989.gadā,piemēram.”

Kā zināms, 1990.gada 4.maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Šis notikums kļuva par pagrieziena punktu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā, apliecināja Baltijas valstu vienotību un nepārprotami iezīmēja Latvijas virzību uz pilnīgu valsts neatkarības atgūšanu. Plašāk par šo vēsturisko notikumu variet lasīt Latvijas Nacionālās vēstures muzeja mājas lapā internetā ŠEIT.

