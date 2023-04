LA.LV jautā Slaidiņam: Kas notiks, ja Krievija pretosies ASV diktātam neaiztikt Zaporižjas AES esošās amerikāņu kodoltehnoloģijas? Ieteikt







“Es neesmu amerikānis, man būtu grūti pateikt. Bet vispār ir jāskatās, kas tur vispār ir bijis, un, kas par tehnoloģijām? Šī vēstule bija datēta ar 17.martu, ja nemaldos, bet kur slēpjas visa tā jezga ap to? 2021.gadā amerikāņi ir ielikuši savas tehnoloģijas, un četri šie Zaporižjas atomreaktori darbojas uz ASV ražoto kodoldegvielu,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarību Ukrainā” sacīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, atbildot uz portāla LA.LV dienas aktuālo jautājumu – kas notiks, ja Krievija pretosies ASV diktātam neaiztikt Zaporižjas AES esošās sensitīvās kodoltehnoloģijas, kas pieder ASV? Vai tad būs prettrieciens no ASV krievu virzienā?

Ukraiņi šo kodoldegvielu Zaporžjas AES nomainījuši no “Krievijas uz ASV” kodoldegvielu, tā zināja teikt Slaidiņš. Acīmredzot, toreiz arī noteikti tikušas tur izvietotas šīs te sensitīvās kondoltehnoloģijas, par ko tagad uztraucas ASV, pieprasot, lai tās neaiztiek Krievijas pilsoņi un Krievijas iestādes.

“Cik es saprotu, amerikāņi no atklātiem avotiem ir brīdinājuši Krieviju to nedarīt, jo tas var skart ASV drošības intereses. Bet, kas tās ir par iekārtām, vai tās ir kādas programmas – to ir grūti pateikt pēc tās informācijas, kas ir izskanējusi atklātajos avotos,” sacīja NBS majors.

Bet uz jautājumu, ko ASV darīs, ja Krievija nepakļausies amerikāņu diktātam un tomēr aiztiks ASV sentitīvās kodoltehnoloģijas Zaporižjas AES, uz to Slaidiņš atteica: “Nezinu, droši vien viņi nesāks šaut pa Krieviju! Tad droši vien pietiekami daudz tiks runāts politiskā līmenī par šo lietu.”

Ir jāskatās, kā šī situācija attīstīsies, domā Slaidiņš. “Bet tas ir bijis 17.martā. Tagad ir mēnesis pagājis, un par šo vēstuli ir kļuvis zināms tikai pēdējās dienās – 17. vai 18.aprīlī,” teica NBS majors.

Portāls LA.LV jau vakar, 19.aprīlī, vēstīja, ka Amerikas Savienotajām Valstīm ir sensitīvas kodoltehnoloģijas Zaporižjas atomelektrostacijā Ukrainā, un Vašingtona brīdinājusi Krieviju tās neaiztikt, liecina raidorganizācijas CNN rīcībā nonākusī ASV Enerģētikas ministrijas vēstule.

Vēstulē, kas datēta ar šā gada 17.martu, ASV Enerģētikas ministrijas Ieroču neizplatīšanas politikas biroja direktore Andrea Ferkile informē Krievijas atomenerģijas uzņēmuma “Rosatom” ģenerāldirektoru, ka Ukrainas Zaporižjas atomelektrostacijā (AES) atrodas “ASV izcelsmes kodoltehniskie dati, kuru eksportu kontrolē Savienoto Valstu valdība”.

ASV preces, programmas un tehnoloģijas ir pakļautas eksporta kontrolei, ja tās ir iespējams izmantot veidā, kas var apdraudēt ASV nacionālās drošības intereses. Lai gan Zaporižjas AES joprojām strādā Ukrainas darbinieki, to pārvalda “Rosatom”. ASV Enerģētikas ministrija vēstulē brīdinājusi “Rosatom”, ka Krievijas pilsoņiem un iestādēm ir pretlikumīgi rīkoties ar ASV tehnoloģijām, vēstīja LETA.

“Saskaņā ar Savienoto Valstu tiesību aktiem ir aizliegts neautorizētām personām, tai skaitā, bet ne tikai Krievijas pilsoņiem un Krievijas struktūrām, piemēram, “Rosatom” un tā meitasuzņēmumiem, apzināti un tīši piekļūt, iegūt, kontrolēt eksportēt, uzglabāt, konfiscēt, pārskatīt, reeksportēt, nosūtīt, pārsūtīt, kopēt, manipulēt ar šādām tehnoloģijām vai tehniskajiem datiem vai likt vai pilnvarot citus darīt to pašu,” uzsvērts vēstulē.

