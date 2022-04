“Labi zināja, uz kurieni mērķē.” Krievijas raķetēm trāpot Kramatorskas dzelzceļa stacijai, desmitiem nogalināto

Krievijas karaspēka raidītajām raķetēm piektdien trāpot Doneckas apgabala Kramatorskas pilsētas dzelzceļa stacijai, nogalināti 39 cilvēki, arī četri bērni, pavēstījis Ukrainas Drošības dienesta (SBU) pārstāvis Artems Dehtjarenko.

⚡️ The head of the #Donetsk Regional State Administration, Pavel Kyrylenko, reported shelling of the train station in #Kramatorsk.

A dozen dead were reported, the shelling was carried out from an Iskander with a cluster charge. pic.twitter.com/EVxtkbEBSi

