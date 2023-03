Foto: Shutterstock

Labvēlīga diena, lai realizētu savas ieceres un varbūt pat sapņus! Horoskopi 17.martam







Auns

Tu jutīsi spriedzi, jo ne viss, ko tu gribēji un cerēji, tev izdosies. Un tomēr – tas ir lieki. Jo līdz ar spriedzi tu iegūsi tikai vairāk problēmu.

Vērsis

Tev var nākties sakopot savus spēkus un resursus, lai virzītos uz priekšu. Būsi slinks, trūkst motivācijas, nezināsi, kāpēc to visu dari. Saņemies! Rīt būs jau pavisam cita diena un cits skatiens uz dzīvi.

Dvīņi

Apkārtējiem nebūs īsti saprotams, vai tev patiešām ir ļoti daudz darāmā, un tāpēc ir tāda kavēšanās, vai vienkārši tu nekam nevari pieķerties, jo esi slinks. Lai kā arī būtu, no tevis tomēr prasīs to, ko esi solījis. Īpaši to!

Vēzis

Beidzot tu vari atvilkt elpu. Viss ritēs mierīgi savu gaitu un nekādi nepatīkami pārsteigumi nav gaidāmi. Piemērots laiks līgumu parakstīšanai un finansiālā stāvokļa uzlabošanai.

Lauva

Tu nebūsi šodien apmierināts ar to, ko redzēsi, taču arī nebūsi gatavs neko mainīt. Un kurš pie tā vainīgs?

Jaunava

Tu būsi savas dzīves dzīves noteicējs un varēsi izlemt – dzīvot tā kā dzīvoji līdz šim vai tomēr riskēt un ļauties nezināmajam. Ko izvēlēsies?

Svari

Labvēlīgi apstākļi darbam ar visu veidu dokumentiem un līgumiem tajā skaitā. Var mācīties, apmeklēt seminārus, klausīties lekcijas – šodien tev būs ļoti gaiša un viegla galva.

Skorpions

Labvēlīga diena, lai realizētu savas ieceres un varbūt pat sapņus. Zvaigznes sola, ka tev veiksies itin visā, kam tu pieķersies!

Strēlnieks

Tev būs grūti saprast, ko darīt – ķerties klāt jaunām lietām vai nogaidīt. Šī nenoteiktība atstās iespaidu arī uz kopīgo pašsajūtu un noskaņojumu. Pie tam, citi arī tevi nesapratīs. Dīvaina diena.

Mežāzis

Ja ir kaut kas, ko tu vari nedarīt, tad tu to šodien noteikti nedarīsi. Slinkuma karalis! Bet vajag sev ļaut arī tādas dienas, vai ne?

Ūdensvīrs

Tevi pārņems aktīva rosīšanās un vēlme kaut ko ātri un uz līdzenas vietas mainīt. Vai šī diena tam ir piemērota? Ne īpaši! Tāpēc būtu labi, ja tu mainītu tās lietas, kuras pēc tam varēsi viegli izlabot.

Zivis

Kamēr vieni gatavojas lieliem darbiem, tikmēr citi nogaida. Piemēram, tu. Vienīgi nav īsti skaidrs, ko īsti tu gaidi?