Foto: Shutterstock

Šonedēļ jāsargās no sliktām ietekmēm! Horoskopi no 13. līdz 19. martam







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Šonedēļ viņu nekas neinteresē, izņemot paša ērtības, un viņš cīnās par tām no visas sirds. Tiesa, reizēm gan viņš nezina, ko īsti grib…

Vērsis

Viņš alkst mīlestības un arī saņem to. Tiesa gan, dažiem no viņiem var gadīties, ka apkārtējā sabiedrība ne visai to atbalsta.

Dvīņi

Var būt problēmas mīlas attiecību veidošanā. Jāsargās no krāpējiem un naudas izkrāpējiem. Darbā jāpaveic nepadarītais.

Vēzis

Viņš alkst pēc visa jaunā un neparastā un arī piedzīvo to. Būtu labi, ja viņš dāvātu savu labvēlību tikai tiem, kuri to pelnījuši.

Lauva

Viņai lieli plāni un nodomi, viņa ļoti cenšas tos realizēt. Diemžēl ne visi viņas plāni ir reālistiski.

Jaunava

Notikumiem bagāta nedēļa ar daudziem plāniem un nodomiem. Lai būtu vismaz kaut kas padarīts, labāk sākt ar vienkāršāk veicamajiem.

Svari

Viņi ir apmierināti ar dzīvi un bauda to pilniem malkiem, ir arī gaidīti gandrīz vai jebkurā sabiedrībā. Jāsargās no sliktām ietekmēm.

Skorpions

Var gadīties nesaprašanās ar tiem, kuri sirdij tuvi, taču, domājams, tiks pieņemti pareizie lēmumi un viss atrisināsies.

Strēlnieks

Viņa pārliecība ne visai atbilst sabiedrības pašreizējam noskaņojumam, tas var radīt zināmas grūtības.

Mežāzis

Darba lietās daudz jauna un negaidīta, taču, nedaudz piepūloties, viņš tiks galā. Būtu labi, ja viņš vairāk rīkotos saprāta, nevis emociju vadīts.

Ūdensvīrs

Iespējams, dažas lietas prasīs jaunus un risinājumus, taču viņam nebūs problēmu tikt galā.

Zivis

Daudz plānu un nodomu, tik daudz, ka tikt ar visiem galā nebūs iespējams. Būtu labi, ja viņas sāktu ar to, kas šobrīd ir galvenais.