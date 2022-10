Saskaņā ar likumu Daugavpilī ir demontējami divi objekti – piemiņas vieta sarkanās armijas karavīriem 18. novembra ielā, bijušajā Slavas skvērā un piemineklis sarkanās armijas 360. strēlnieku divīzijas karavīriem 18. novembra ielā pretim Komunālajiem kapiem. Foto: Ivars Soikāns

Lāčplēsis: Padomju pieminekļu nojaukšanai Daugavpilī nauda ir, bet nav gribas







Padomju laikos uzcelto pieminekļu nojaukšanai Daugavpilī nauda ir, bet nav gribas, aģentūrai LETA pauda Daugavpils valstspilsētas domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis Jānis Lāčplēsis (Latgales partija/LA).

Pašvaldības rīcībā ir un būs ļoti daudz papildu līdzekļu – līdzekļi, kas ir virs pašvaldības budžetā ieplānotajiem, sacīja Lāčplēsis. Vēl līdz gada beigām pašvaldība varēšot dalīt par kārtu vairāk naudas, nekā maksā šo pieminekļu nojaukšana. Runa ir tikai un vienīgi par politisko gribu, sacīja deputāts.

Pat piešķirot visus 57 000 eiro pieminekļu nojaukšanai, arī visām pārējām programmām varēs piešķirt daudz līdzekļu, pārliecināts Lāčplēsis.

“Problēma ir – grib vai negrib. Šis lēmums ir domes politiskā manifestācija attiecībā uz Latvijas Republikas likumu nepildīšanu,” sacīja Lāčplēsis. Daugavpils domes ceturtdien pieņemto lēmumu par līdzekļu nepiešķiršanu padomju pieminekļu nojaukšanai viņš uzskata par ļoti sliktu precedentu. “Kuri tad būs nākamie Latvijas likumi, kurus dome lems nepildīt?” retoriski vaicāja Lāčplēsis.

Kā ziņots, Daugavpils dome ceturtdien nolēma nepiešķirt līdzekļus padomju režīmu slavinošo objektu demontāžai pilsētā, pamatojot to ar pašvaldības Finanšu nodaļas atzinumu, ka pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi 57 387 eiro apmērā demontāžas darbu veikšanai.

Saskaņā ar likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” pieminekļu demontāžu primāri finansē no šim mērķim fizisko un juridisko personu ziedotajiem finanšu līdzekļiem, ja tādi ir, un atlikušo summu – vienādā apmērā no valsts un tās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgais objekts atrodas, budžeta līdzekļiem. Tāpēc faktiski pašvaldībai nojaukšana izmaksātu tikai pusi no nosauktās summas – 57 387 eiro, apstiprināja Lāčplēsis. Turklāt, pēc Daugavpils domes sniegtās informācijas, uz 12.oktobri pieminekļu demontāžai bija saziedoti 1141,77 eiro.

Kā ziņots, iepriekš Daugavpils dome solīja likumā noteiktajā termiņā demontēt padomju režīmu slavinošos objektus pilsētā, liecina pašvaldības sniegtā informācija VARAM.

Daugavpils pilsētas pašvaldība 27.septembrī atkārtoti iesniegusi Satversmes tiesā (ST) pieteikumu par Saeimas pieņemtā likuma 4. panta otrās daļas, 5. panta otrās un piektās daļas, kā arī 8. panta pirmās daļas neatbilstību Satversmes 1. un 101. pantam. Pašvaldībā uzskata, ka pieņemtās normas neatbilst arī pašvaldības darbības principam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 9. panta pirmajai un otrajai daļai.

Pirmo reizi Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš (S) pieteikumu ST iesniedza jūlijā, apstrīdot likuma atbilstību Satversmei. ST atteica ierosināt lietu.

Iepirkumā par abu pieminekļu demontāžu uzvarēja Kuldīgā reģistrētā SIA “Zeļļi Z”, kas apņēmies darbus veikt par 57 387 eiro. Pēc “Firmas.lv” informācijas, uzņēmums “Zeļļi Z” reģistrēts 2018.gadā ar pamatkapitālu 2800 eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir Rolands Zauers. 2021.gadā uzņēmums strādājis ar 200 000 eiro lielu apgrozījumu un cieta 49 560 eiro zaudējumus.