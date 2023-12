Foto – Shutterstock

Lai arī kas šodien notiktu, nekas nespēs apslāpēt tavu dzīvespriecīgo noskaņojumu. Horoskopi 31.decembrim Ieteikt







Auns

Šodien tev nebūs grūti radīt haosu savā dzīvē. Iespējams, ka tev vajadzētu ļaut, lai kāds tevi vada, tā tu mazāk ziepes savārītu.

Vērsis

Savā iztēlē tu esi radījis kādu idealizētu ainu, kurai vajadzētu atspoguļot partnera patieso būtību, taču acīmredzot tev šis uzdevums nav bijis pietuvināts realitātei. Nevajag gaidīt no otra to, ko viņš nemaz tev nevar dot. Un vēl piedevām – par to apvainoties.

Dvīņi

Pārmaiņas dzīvē ir ļoti patīkama lieta, protams, ja tās ir uz labo pusi. Un tieši šodien notiks tādas pārmaiņas!

Vēzis

Lai arī kas šodien notiktu, nekas nespēs apslāpēt tavu dzīvespriecīgo noskaņojumu. Tev atliek tikai cerēt, ka nākošajā rītā tev pārāk nesāpēs galva.

Lauva

Šodien uz taviem pleciem būs liela atbildība un brīžiem tev tā var šķist pārāk smaga. Un “atalgojums” par to arī nebūs pārāk liels. Tomēr iemācies to “atlaist” un izbaudi vakaru.

Jaunava

Tevi var gaidīt garš ceļojums. Esi gatavs ātri sakravāt arī koferus – ja nu kas!

Svari

Palīdzi kādam, kurš lūdz tavu palīdzību, un kādu dienu viņš palīdzēs arī tev. Šodien tev būs daudz brīva laika, lai prātotu par dzīvi.

Skorpions

Tu vari sastapties ar kādiem riskiem no ārpuses. Ja tu nejūties gatavs tam stāties pretī, aizver visus logus un durvis, un pavadi dienu mājās.

Strēlnieks

Labākā atpūta būs klusa, un tajā nebūs daudz izklaides. Diezgan netipiski tev, vai ne? Labāk izlasi kādu grāmatu, paskaties labu filmu, varbūt uzkop mājokli – tas viss atmaksāsies, jo tu būsi harmonijā ar sevi.

Mežāzis

Šodien tevi kāds var apgrūtināt ar saviem padomiem, kurus tu nemaz nebūsi jautājis. Vari, protams, pateikt savu viedokli, sastrīdēties, bet tas nebūs to vērts. Labāk vienkārši ignorē!

Ūdensvīrs

Tu stāvi ceļa krustcelēs, un viss jau varētu būt labi, taču tu neesi viens pats. Pie tam ceļš, ko izvēlēties, ir ne tikai tavs. Paturi to prātā.

Zivis

Šodien tu būsi gluži vai ideāls izpētes objekts. Izbaudi šo “pozīciju”, jo nekādā veidā tas tev neko sliktu nenodarīs – drīzāk priecājies, ka tev tikusi tāda uzmanība!