Lai kas arī šodien nenotiktu ap tevi, neviens nevarēs tev sabojāt noskaņojumu! Horoskopi 26.septembrim Ieteikt







Auns

Ja nu kāds sagaida šodien no tevis kaut ko konkrētu, viņām nāksies vēlāk atzīt, ka viņš kļūdījās. Jo tu būsi gana haotisks un nenoteikts savā darbībā un lēmumos.

Vērsis

Tu šodien vari satikties ar kaut ko tādu, kam būs grūti rast racionālu izskaidrojamu. Starp citu, diez vai redzētais tevi izbiedēs. Gluži otrādi – radīs izbrīnu.

Dvīņi

Šodien ir absolūti nepiemērota diena visam, kas ir saistīts ar tavu biznesu vai līgumu slēgšanu. Pat, ja tev nav sava biznesa, viss, kas saistīts ar līgumiem un nosacījumiem – centies to darīt citu dienu.

Vēzis

Tu šodien vairāk nekā jebkad agrāk būsi pieklājīgs, pretimnākošs un visu dienu smaidīdi. Brīnišķīgais noskaņojums tev ļaus sasniegt jaunas virsotnes.

Lauva

Var gadīties, ka šī diena būs divējāda. No vienas puses – laba, izdosies piepildīt savas ieceres, no otras puses – nepavisam nebūs laba, jo daudzas no savām iecerēm tu piemirsīsi procesa gaitā, un, galu galā, izdarīsi kaut ko, ko tev vispār darīt nevajadzēja.

Jaunava

Praktiski viss šodien, kas līdz šim tev ir bijis pa spēkam, tāds arī paliks, bet klāt nāks aizvien jauni izaicinājumi, kas, par laimi tev, arī būs tev sasniedzami. Izdari to, ko plānoji!

Svari

Tu vari šodien izrādīsies mazliet par daudz pļāpīgs. Esi uzmanīgs! Tavi ienaidnieki nesnauž un gaida kaut ko, kas viņus nostādīs izdevīgākā situācijā. Ja tu par daudz runāsi, tieši tā arī notiks.

Skorpions

Venēra būs pret tevi labvēlīga. Taču jāgaida, ka tas nebūs “par velti”, bet atbilstībā tam, cik daudz laba vai slikta esi darījis citiem. Ja būsi nogrēkojies, tad neko labu gaidīt nevari.

Strēlnieks

Pacenties saprast, ka tieši šodien tev ir jāizdara tas, ko esi solījis sev un citiem. Neizpildītie solījumi nekrājas kaudzītē, tie sāk radīt lielas problēmas. Pirmkārt, tev pašam.

Mežāzis

Tev nebūs šodien neviena konkrēta mērķa. Notiekošais ap tevi var likties arī nedaudz haosā tīts. Tomēr būs labāk, ja tu neķersies klāt kaut kam tikai tāpēc, lai to darītu. Ja sāc ko darīt, vispirms izvirzi sev konkrētu mērķi.

Ūdensvīrs

Tu vari būt viegli ievainojams, un tāpēc būsi arī ļoti, pat pārāk, emocionāls. Tomēr neatklāj šīs sajūtas citiem, jo tas tevi viņu acīs padarīs par “vārguli”.

Zivis

Lai kas arī šodien nenotiktu ap tevi, neviens nevarēs tev sabojāt noskaņojumu. Arī privātajā dzīvē gaidāma jauka diena.