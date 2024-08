Dzeltenie tomāti no siltumnīcas atkritumu poligonā “Getliņi Eko”.

Pēdējos gados nepaguvu laikus novākt tomātus un visa lielā raža pēc novākšanas sapuva (kad novācu, vēl izskatījās skaisti). Gribētu tagad uz lauka esošos ņemt nost, bet nezinu, vai nebūs par agru un tie spēs ienākties. Jautā Sabīne Rojā.

Augusta sākums vēl it kā būtu par agru, lai noņemtu visus tomātus. Ja ir bail par ražu, var novākt daļu no apakšējiem ķekariem, kuri sasnieguši šķirnei atbilstošu izmēru un tehnisko gatavību, pat ja vēl nav iekrāsojušies,” teic tomātu audzētāja Elga Bražūne no ģimenes dārzniecības Neslinko.

Tas pat būtu vēlams, jo, kad gatavākie augļi būs noņemti, augs visus gatavināšanas spēkus veltīs nākamajiem. Vienīgais agrās noņemšanas trūkums – tomāti nebūs tik garšīgi, kā gatavi vākti no krūma.

Kad vēl zaļie augļi novākti, pie tiem var pielikt gatavus tomātus vai ābolus, lai straujāk ienāktos visa raža.

Sevišķi svarīgi tomātus novietot pareizi.

Lielaugļu tomātus drīkst novietot tikai ar kātiņu uz leju.

Šāds tomāts stāvēs un nogatavosies. Ja lielo augli norauj gatavu, tas šādi var stāvēt pat nedēļu un saglabās gan garšu, gan skatu. Ja lielo augli novieto tā, kā tas audzis (ar apaļumiem uz leju), auglis sava svara ietekmē strauji sāk bojāties un zaudē garšas īpašības. Nepareizi noliktais tomāts būs pagalam dažās dienās.

Mazo augļu tomātus var likt kastītēs vai groziņos arī divās kārtās, nebēdājot, kur auglim augša, kur apakša.

Pat ja nolemts novākt visu ražu, mazos galotņu tomātus nav vērts raut, jo tie ir galīgi nenobrieduši un neienāksies.