Kārlis Sabulis, pirmo reizi šosezon braucot tik spēcīgā konkurencē, bija lielisks startos un visos trijos braucienos finišēja labāko desmitniekā. Foto: @SHOTBYBAVO/”FACEBOOK”

Pietrūkst Jonasa, lai pretendētu uz Latvijas rekordu Nāciju kausā Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas motokrosisti Kārlis Sabulis, Toms Macuks un Mairis Pumpurs vakar Nāciju kausā Itālijā izcīnīja 15. vietu. Dramatiskā cīņā uzvarēja itālieši, triumfējot pirmo reizi kopš 1999. gada.

Šoreiz tā sauktajā motokrosa olimpiādē nestartēja vairāki pasaules spēcīgākie sportisti, tostarp arī Pauls Jonass. Pasaules čempionāta kalendārā no 5. septembra līdz pat sezonas noslēgumam 10. novembrī šī ir vienīgā brīvā nedēļas nogale, šāds grafiks prasa ļoti daudz fiziskā un emocionālā spēka, līdz ar to Paula pārstāvētā “GasGas” komanda esot vēlējusies, lai kalvenietis ietur pauzi.

Tajā pašā laikā konkurence bija nopietna, un latvieši kopumā izskatījās ļoti labi, epizodiski – pat teicami. Kvalifikācijā “Open” klasē Toms Macuks sākumā bija viens no līderiem, turpinājumā gan viņu noķēra izcilais holandietis Džefrijs Herlings un vēl daži no pasaules čempionātā ļoti rūdītiem vīriem, latvietis – piektais. Šīs sezonas Latvijas un Igaunijas čempions Kārlis Sabulis MXGP klasē arī sāka teicami, beigās finišējot astotais. Mairis Pumpurs MX2 konkurencē ieņēma 16. vietu. Svītrojot sliktāko rezultātu, Latvijai iznāca sestā vieta no 31 komandas, A finālā iekļuva 19 labākās.

Vakar Sabulis MXGP un MX2 apvienotajā klasē no pirmā līkuma aizbrauca kā pirmais, vadību noturot četrus apļus, tad viņu apdzina vairāki konkurenti. Esot piektajā vietā kritiens un finišā – desmitā vieta, bet Pumpuram – 29. MX2 un “Open” braucienā Mairis ierindojās vienu vietu aug­stāk, savukārt Macuks pirmajā līkumā iekļuva pamatīgā burzmā, pēc kā vairs nespēja turpināt braucienu. Mairis Pumpurs šoreiz 28. Toms Macuks neizgāja uz starta MXGP un “Open” braucienā, kurā atkal teicams starts padevās Kārlim Sabulim, ieņemot ceturto vietu, bet beigās pamatīgi izlijušā Mantovas trasē viņam astotā vieta.

Kopvērtējumā Latvijai 15. pozīcija. Mūsu rekords ir astotā vieta 2019. gadā. No baltiešiem labākie igauņi, kam septītā vieta (ziemeļu kaimiņu rekords ir ceturtā vieta, tostarp aizpērn), bet Lietuvai – 13., kas viņiem ir pārliecinoši labākais rezultāts. Par uzvaru kopvērtējumā risinājās aizraujoša cīņa starp Itāliju un Nīderlandi. Pēdējā braucienā Antonio Kairoli bija otrais, bet Alesandro Lupino pēc visai nepatīkama kritiena uz muguras tomēr turpināja braucienu un finišēja 17., tādējādi mājinieki summā apsteidza holandiešus par vienu punktu. Trešā vieta Lielbritānijai, tālāk KMF un Francija.

Pasaules čempionātā motokrosā ekipāžām otrajā posmā Igaunijā kantētājs Kaspars Stupelis ar igauni Gertu Gordejevu ieņēma devīto vietu, pirmajā viņi traumas dēļ nestartēja.

Jāpiebilst, ka nedēļu iepriekš Portugālē risinājās Nāciju kauss mototriālā, Latvijas izlasei ar Kristapu Ķīli, Danielu Grīnfeldu un Niku Alksni ierindojoties 11. vietā no 12 komandām.