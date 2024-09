“Latvijā nav daudz cilvēku, kam stundā maksā 450 eiro” – LTV iepirkuma rezultāti pārsteidz ar plašo piedāvāto cenu diapazonu Linda Tunte

Foto: Toms Koklītis/LETA

Ieteikt







4.septembrī noslēdzās pieteikumu iesniegšanas termiņš LTV rīkotajā iepirkumā “Krīzes komunikācijas konsultāciju pakalpojumu sniegšana”.

Reklāma Reklāma

Paredzamā līgumcena bija norādīta 27 000 eiro, iepirkuma forma bija izvēlēta – mazais iepirkums.

Tāpat pie iepirkuma specifikācijas tika norādīts, ka priekšroka tiks dota iepirkumam par zemāko cenu: “Pretendenta piedāvātā vidējā vērtējamā speciālistu (stratēģiskā konsultanta un projektu direktora) cilvēkstundas likme (EUR bez PVN) (A) Piedāvājums ar zemāko likmi saņem maksimāli iegūstamo punktu skaitu. Pārējie piedāvājumi tiek vērtēti, punktu skaitu aprēķinot pēc šādas formulas: viszemākā piedāvātā likme ÷ vērtējamā piedāvātā likme x maksimālais punktu skaits.”

Tik tālu viss ir kārtībā, taču pārsteigums sākās, kad tika publiskoti iepirkuma rezultāti. Tiesa gan, LA.LV rīcībā nav oficiālas informācijas par tiem, taču platformā “X” ir publicēts foto, no kura var saprast rezutātus.

Krīzes komunikāciju pakalpojumu iepirkumam, ko izsludināja Latvijas televīzija, iesniegti 3 piedāvājumi.

Uzvarētājs vēl nav izvēlēts.

Domā, kā to Miltton atšūt 😂 pic.twitter.com/IAeEH0pv4X — rAIva (@nezobis) September 7, 2024

Minētā informācija liecina, ka piedāvājumus izteikušas trīs sabiedrisko attiecību kompānijas – “PR Kvadrāts”, “Repute” un “Miltton New Nordic”.

Visdārgākais piedāvājums ir kompānijai “PR Kvadrāts”, kura par šādiem pakalpojumiem prasa 450 eiro stundā, kas ir vairāk nekā trīs reizes vairāk nekā lētākajā piedāvājumā, ko izteikusi kompānija “Miltton New Nordic”.

Komentētāji izsaka dažādus iemeslus, kāpēc varētu būt tik pamatīga cenu atšķirība.

Noteikti kvadrāts būs — Gints Turlajs (@gintst) September 7, 2024

Jautājums nav, kurš no tiem dīkdieņiem vinnēs, bet gan, kas tās par krīzēm valsts institūcijā LTV, ka jātērē šādi cipari par neko?!

Kurš (valdes loceklis vai redaktors) tur netiek galā ar saviem pienākumiem?

Vai nesokas gatavināšana un pederastijas propaganda? — Raimonds Krumins (@RKrumin) September 7, 2024

No, kurienes Latvijā radās tā stulbā ideja, ka lētākais piedāvājums ir tas labākais? Mums cik konkursi beidzas ar tādiem dāsniem pretendentiem, kuri pēc tam neko nebūvē, nedara, un vispār pazūd. Piedāvājumus bitu kaut kā gudrāk jāvērtē, nevis tikai pēc cenas. — Leopolds Vijārs Krītiņš (@kritinsL) September 7, 2024

Un vai pamanījāt, ka PR KVADRĀTA norādītās likmes ir nežēlīgi uzpūstas? Šamējie ir norādījuši 450 eur/h (!!!), kas vairāk nekā 3 reizes (!!!) pārsniedz tirgus likmi! — maijroze (@maijaroze_) September 8, 2024

Tiek izsaimniekota nodokļu maksātāju nauda. — Gints Gailišs (@realGints) September 8, 2024

Latvijā, man škiet, nav daudz pilsoņu/uzņēmumu, kam stunda maksā 450 EUR. Vismaz ne tādu, kas konsultētu LTV tad. — Mārtiņš Vimba (@veclunka) September 8, 2024

Repute ir ar Vienotību saistīts netīrs PR kantoris. — Kristaps Liepinlauskis (@digitalpastor77) September 8, 2024

Lai nedaudz vairāk saprastu par cenu veidošanos šajā iepirkumā, LA.LV sazinājās ar Martu Mackeviču, “Miltton New Nordics” pārstāvi. Vaicājām Martai, kā veidojusies viņas pārstāvētā uzņēmuma piedāvātā cena.

“Uzņēmums “Miltton New Nordics” ir daļa no starptautiskās “Miltton” grupas un uzņēmums regulāri piedalās valsts iepirkumos, kā arī privātā sektora uzņēmumu izsludinātajos konkursos gan Latvijā, gan Igaunijā. Tā kā uzņēmumam ir plaša pieredze krīzes komunikācijā, ar lielu interesi pieteicāmies arī Latvijas Televīzijas rīkotajā publiskajā iepirkumā par krīzes komunikācijas pakalpojumiem. Nevaram komentēt citu pretendentu sniegtās cenas, bet tā ir normāla un ierasta situācija, ka dažādām aģentūrām cenas atšķiras – Latvijas un Baltijas tirgū kopumā ir daudz komunikācijas aģentūru (gan vietā līmeņa, gan starptautiskas), aģentūrām ir atšķirīgas pieredzes, tajās strādā dažāda līmeņa eksperti, turklāt, var atšķirties arī izpratne par līguma priekšmetu, šajā gadījumā par to, ko nozīmē “krīzes komunikācija” – vai tā ir situācija, kad viss jau “deg zilās liesmās” vai arī, piemēram, kad tiek īstenota preventīva komunikācija, mediju treniņi un izstrādātas krīzes komunikācijas vadlīnijas, lai jau sākotnēji samazināti zīmola krīzes riskus,” saka “Miltton New Nordics” pārstāve Marta Mackeviča.