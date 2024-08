Ekrānšāviņš no X

Valdība otrdien nolēma piešķirt 300 000 eiro rudzu maizes izdalīšanai izglītības iestādēs, lai iepazīstinātu pirmsskolas audzēkņus un pirmās līdz devītās klases skolēnus ar rudzu maizi kā tradicionālu un reģionam raksturīgu produktu, kā arī ar tās nozīmi uzturā, informēja Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvji. Ministrijas pārstāvji norāda, ka programmā bērniem mācīs lietot rudzu maizi, kā arī noskaidros rudzu maizes popularitāti jauniešu starpā.

Nometiet svaru bez piepūles! Ekspertes, kura palīdzējusi simtiem sieviešu atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, seši zelta padomi

Pastaigas, riteņbraukšana vai peldēšana: kas no tā visātrāk sadedzina kalorijas?

Rudzu maizes programmu izglītības iestādēs īstenos un rudzu maizi audzēkņiem un skolēniem bez maksas dalīs no šā gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Programmas realizēšanas laikā izglītības iestādēs jāveic pasākumi, kuros jāinformē bērni un jaunieši par tradicionālo rudzu maizi kā svarīgu latviešu kultūras daļu.

Šajās dienās tas uz vairāku ar vēzi slimu cilvēku lūgumiem pēc ziedojumiem veselības atgūšanai radījis sabiedrībā patiesu šoku. Tas redzams arī socvietnes X komentāros, kur cilv;eki ir neizpratnē, vai tiešām Latvijā dzīvojoši bērni nezina un nepazīst rupjmaizi. Komentētāji iesmej, ka līdzīgas akcijas tad vajadzētu veidot arī par, piemēram, biezpienu.

2/2 Parasti bija rindas uz šo norabību un skolotāji aktīvi to izmantoja. Ir absolūti bezjēdzīgi nolikt maizes riku skolā uz galda, ja daudz plašāk ar šo mūsu vērtību iepazīstina un iemāca muzejos, zemnieku saimniecībās.Pat skolas soma piedāvā šādu aktivitāti.

Vai gadījumā nebūtu jāraksta "Dark" bread? (Sarkasms no manas puses)

Biezpiens ir liela greznība visām mūsu trūcīgajām ģimenēm, jo satur visas neaizvietojamās aminoskābes, kas nepieciešamas ķermeņa visu sistēmu funkcionēšanai, un IR Dārgs. Ne tikai smadzeņu, bet arī muskuļu un kaulu attīstībai. Nemaksās par to neviens! Veseli bērni nav vajadzīgi!

Šī ir rupjmaize. Es savus bērnus ar to iepazīstināju. Arī par Gabrielu pastāstīju. #rupjmaizesnaudugabrielam pic.twitter.com/YGyb2Z7ku9

Šī ir rupjmaize. Mums mājās vienmēr ir rupjmaize, parasti no Ķelmēniem vai Liepkalniem. Visi mani bērni to ēd no 1 gada vecuma, un turpina ēst. Rupjmaize ir iecienīta arī skolā. Bērni noteikti turpinās ēst rupjmaizi. #rupjmaizesnaudugabrielam pic.twitter.com/bHbK1LEizN

— Ieva Andersone (@Ieva_Andersone) August 16, 2024