Latvijā notiks vēl nebijis šovs: izdzīvo karantīnā!





COVID-19 dēļ lielākajā daļā pasaules valstu noteiktie ierobežojumi nopietni apdraud tūrisma nozari un ar to saistītās nozares. Baltijas valstis nav izņēmums: katastrofālo situāciju vietējās viesnīcās, restorānos un ceļojumu kompānijās vēl pienācīgi neizprot ne varas iestādes, ne pilsoņi. Pašreizējās situācijas ietvaros Rīgā, Latvijā notiks jauns realitātes šovs “Karantīna: izdzīvošanas spēle”.

“Neapdomātie ierobežojumi, ko COVID-19 dēļ noteica, praktiski ir iznīcinājuši tūrismu visā pasaulē. Ar šo ierobežojumu ierosinātājiem ir gandrīz neiespējami sazināties. Tāpēc mēs nolēmām sarīkot mielastu mēra laikā, aplūkojot problēmu no otras puses – ar izdzīvojuša tūrista acīm. Šim nolūkam mēs izmitināsim 20 brīvprātīgos vienā no Vecrīgas dzīvokļu viesnīcām uz desmit dienām saskaņā ar pašreizējām pašizolācijas normām. Eksperimenta laikā viņiem būs jāveic vairāki radoši un psiholoģiski uzdevumi, ievērojot visas ierobežojošās prasības. Katru dienu no spēles tiks izslēgts viens pāris. Uzvarētājs saņems galveno balvu un dāvanas no mūsu partneriem,” – stāsta projekta organizatore Jūlija Žagunova.

Projektā akcentētas ikdienas, sociālā un psiholoģiskā rakstura grūtības, ar kurām spēlētājiem būs jāsaskaras eksperimenta laikā.

Galu galā šodien katrs ceļotājs neviļus sastopas ar tiem – bez jebkādiem eksperimentiem. Tādējādi projekts mēģinās pievērst sabiedrības uzmanību problēmai, kas radīta tikai ar mākslīgiem līdzekļiem. Un nevis spēles ietvaros, bet gan likumdošanas normas veidā visai sabiedrībai.

Notiekošais tiks plaši atspoguļots sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos. Vairāk informācijas projekta oficiālajā vietnē www.survivalgame.eu.