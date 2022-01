Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Latvijā pirmdien konstatēti 1628 jauni Covid-19 gadījumi







Latvijā pirmdien konstatēti 1628 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti seši ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Vakar atklāto Covid-19 gadījumu skaits ir lielākais kopš pērnā gada 10.novembra, kad tika konstatēti 1689 inficēšanās gadījumi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir palielinājies no 540,2 gadījumiem līdz 573,8 uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 617 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, kamēr 1011 bija vakcinēti.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs 80 līdz 89 gadu vecumā. Divi mirušie bija pabeiguši vakcinācijas kursu pret Covid-19, bet četri nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.

Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4600 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 11 691 Covid-19 izmeklējums, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 13,9%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās palielinājies līdz 10 864 cilvēkam, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 279 320 cilvēkiem.