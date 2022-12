“Latvijai nav jāpiecieš kanāli, kas nepārprotami pauž solidaritāti ar agresora armiju.” Ijabs par apraides anulēšanu “Doždj” Ieteikt







“Latvijai nav jāpiecieš kanāli, kas nepārprotami pauž solidaritāti ar agresora armiju,” tā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” NEPLP lēmumu anulēt apraides atļauju Krievijas neatkarīgajai TV programmai “Doždj” (“Дождь”/”TV Rain”) komentēja Eiropas Parlamenta deputāts (Attīstībai/Par!), profesors, politologs Ivars Ijabs.

Viņš uzsver, ka solidaritātes paušana okupantu armijai bija pēdējais punkts. Ijabs skaidro, ka neviens nesaka, ka viņus vajag likvidēt, bet kanālam būtu jāpārvācas uz tādu vietu, kur drošības jautājumi attiecībās ar Krieviju nav tik aktuāli.

“Es domāju, ka šis lēmums ir adekvāts. Galu galā, ja “Doždj” nevēlas ievērot kaut kādas elementāras pieklājības normas šajā situācijā, tad, es domāju, ka viņiem nepārprotami ir jāmeklē sev cita mājvieta,” politologs pauda.

Viņš akcentē, ka trīs pārkāpumi liecina par zināmu sistēmu: “Viens pārkāpums patiešām var būt nejaušība, bet trīs pārkāpumi liecina par sistēmu un, acīmredzot to, ka viņi nevar savādāk. Acīmredzot, viņiem gribas runāt ar savu Krievijas auditoriju, respektējot to, ka šī auditorija ir putinisti un atbalsta karu. Manuprāt, tas ir pilnīgi neieņemami! Ja viņi grib to darīt, lai viņi to dara Krievijā, nevis ES.”

Kā ziņots, NEPLP nolēmusi anulēt apraides atļauju Krievijas neatkarīgajai TV programmai “Doždj” (“Дождь”/”TV Rain”).

NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš pastāstīja, ka lēmums par apraides licences anulēšanu pieņemts saistībā ar draudiem valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai.

Lēmums pieņemts, vērtējot pārkāpumu kopumu, kas pieļauti pēdējā laikā: valsts valodas celiņa nenodrošināšana pārraidēm, Krimas attēlošana kartē kā daļa no Krievijas teritorijas, Krievijas armijas saukšana par “mūsu armiju”, iespējama atbalsta paušana Krievijas armijai. Tāpat vērtēta no Valsts drošības dienesta saņemtā informācija, kuras saturu Āboliņš neatklāja.