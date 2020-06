Spēcīga starptautiskā sadarbība, bet daudzi ņem akadēmiskos gadus – kādas izskatās mūsu augstskolas uz pasaules fona

Ilustratīvs foto Foto: Karīna Miezāja

Latvijas augstskolas ir ļoti dažādas, vairākām no tām ir izcili rādītāji, taču tikai kādā no augstskolas darbības jomām: tādi secinājumi rodas, aplūkojot jaunāko starptautisko augstskolu multirangu, tā saukto “U-Multirank”, kas tika publiskots pagājušajā nedēļā.

Iekļautas 20 Latvijas augstskolas

No citiem augstskolu topiem tas atšķiras ar to, ka mācību iestādes netiek sakārtotas vienā, visaptverošā reitingā, bet tajā iespējams salīdzināt augstskolu veikumu dažādās to darbības jomās, tāpat sīkāk redzams, kāds ir novērtējums dažādām augstskolu piedāvātajām studiju programmām.

Parasti reitingu veidotāji paši izlemj, kuras augstskolas tajos iekļaut, bet multirangam augstskolas piesakās pašas.

No Latvijas tajā vērtētas pat 20 augstskolas. Katru gadu multiranga izvētīto Latvijas augstskolu skaits pieaug. Iespējams, tas saistīts ar to, ka, lemjot par valsts finansējuma piešķiršanu augstskolām, tiek ņemts vērā, vai augstskola iekļauta “U-multirank”.

Multiranga veidotāji augstskolu topus veido, izceļot dažādas augstskolu darbības šķautnes. Katrā no topiem tiek iekļautas tikai 25 augstskolas no visas pasaules, un Latvijas augstākās izglītības institūcijām izdevies iekļūt pat trijos no šiem topiem.

Tā Latvijas Jūras akadēmija un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir starp 25 labākajām augstskolām studentu mobilitātes ziņā. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) iekļuvušas topā, kurā ietvertas 25 pasaules augstskolas, kas nodrošina labāko zinātnisko publikāciju pieejamību.

Šajā rādītājā tiek izvērtēts, cik daudz attiecīgās augstskolas pētnieku publikāciju atrodamas atvērtās piekļuves zinātniskajos žurnālos, padarot pētījumu rezultātus pieejamus visiem interesentiem.

Savukārt Latvijas Universitāte (LU) iekļauta starp 25 izcilniecēm, kas vislabāk sadarbojas ar uzņēmējiem biznesa studiju programmās.

RTU – 11 A līmeņi

Kopumā multiranga veidotāji augstskolas vērtē pēc vairāk nekā 30 dažādiem kritērijiem, kas sagrupēti piecās jomās: studiju process, pētniecība, tehnoloģiju pārnese jeb valorizācija, internacionalizācija un reģionālā iesaiste.

Vērtējums tiek izteikts gan procentuāli, gan līmeņos. Visaugstākais ir A līmenis.

Starp Latvijas augstskolām visbiežāk ar A līmeni novērtēts RTU sniegums: šī universitāte ieguvusi pat 11 A vērtējumus.

Tikpat daudz A vērtējumus RTU ieguva pērn, vēl pirms gada tai bija tikai seši augstākā līmeņa vērtējumi, bet arī tad RTU bija pirmajā vietā starp Latvijas augstskolām. Otrā augstāk vērtētā Latvijas augstskola arī tāpat kā 2019. gadā ir RTA, kurai piešķirti deviņi A līmeņi: tikpat tai bija pērn, kad tā arī bija otrā. Trešo vietu dala vairākas Latvijas augstskolas, kas tikušas pie septiņiem A līmeņiem (sk. tabulu)

Vērtējot Latvijas augstskolu sniegumu kopumā, multiranga veidotāji secina, ka tās ir sevišķi spēcīgas starptautiskās sadarbības un reģionālās iesaistes jomās.

Trūkst publikāciju un patentu

Diemžēl Latvijas augstskolas tikušas arī pie viszemākā līmeņa – E – vērtējumiem. Tas ticis Latvijas Kristīgajai akadēmijai (LKA), privātajai augstskolai RISEBA un Banku augstskolai par zinātnisko publikāciju trūkumu, kā arī Daugavpils Universitātei (DU), Mūzikas akadēmijai, RSU, RTA un Latvijas Kultūras akadēmijai par zemu patentu skaitu. Jāsaka gan, ka no mākslas un kultūras augstskolām daudz patentējamu atklājumu diez vai vispār var gaidīt.

Multiranga veidotāji nav skopojošies arī ar D – otro zemāko – vērtējumu Latvijas augstskolām. Tas piešķirts visdažādākajās jomās.

Piemēram, DU, RTA, LKA un RISEBA to saņēmušas rādītājā, kurā tiek vērtēts, cik bieži absolventi pabeidz bakalaura studijas tām atvēlētajā laikā (tātad bez studiju pārtraukšanas).

Tikpat augstskolu – Rīgas Stradiņa universitāte, DU, LU, Latvijas Lauksaimniecības universitāte – D līmeni saņēmušas par citēšanas biežumu, proti, cik bieži (vai šajā gadījumā – reti) tajās tapušās zinātniskās publikācijas tiek citētas. RTU te saņēmusi C līmeni, bet par citām Latvijas augstskolām reitinga veidotājiem pat nav bijuši dati, ko vērtēt.

“U-multirank” tika veidots jau septīto gadu un kopumā tajā iekļautas aptuveni 1800 augstskolas no 92 valstīm. Plašāka informācija par augstskolu salīdzinājumu atrodama www.umultirank.org.