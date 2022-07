“Latvijas gāzes” valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis. Foto: Timurs Subhankulovs

“Latvijas gāze” atsākusi no Krievijas iepirkt dabasgāzi Ieteikt







Uzņēmums “Latvijas gāze” ir atsācis iegādāties gāzi no Krievijas, vēsta Latvijas Televīzija.

Uzņēmuma vadītājs Aigars Kalvītis atzinis, ka uzņēmums atsācis gāzes iepirkšanu, par to maksājot eiro, nevis rubļos.

“”Latvijas gāze” šobrīd iegādājas gāzi, bet mums šobrīd gāze netiek pirkta no “Gazprom”, jo mēs ar “Gazprom” nevaram norēķināties. Mums ir cits piegādātājs,” sacīja Kalvītis, jauno piegādātāju neatklājot, jo “tā ir komercinformācija, kuru publiskā telpā neapspriežam”.

Kalvītis atkārtoti paudis pārliecību, ka nekādu bažu par iespēju saviem klientiem piegādāt gāzi uzņēmumam neesot.

Pēdējā mēneša laikā Latvijā no Krievijas iesūknēta dabasgāze aptuveni vienas teravatstundas apmērā. Kalvītis teica, ka gāze netiekot pirkta no uzņēmuma “Gazprom”, taču jaunā piegādātāja, no kura Krievijā gāze tiek pirkta, nosaukumu viņš atteicās izpaust.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā gāzes plūsmas no Krievijas uz Latviju bijušas saraustītas un vairākkārt apstājušās. Kopš jūnija vidus gāzes plūsmas no Krievijas pieaug.

Jau vēstīts, ka Latvija ir apņēmusies pilnībā atteikties no Krievijas gāze no nākamā gada 1.janvāra. Saeimas atbalstītie grozījumi Enerģētikas likumā paredz dažādot dabasgāzes piegāžu ceļus un nodrošināt dabasgāzes stratēģiskās rezerves.