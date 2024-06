Kremlis, Maskava, Krievija. Foto. Scanpix / Mikhail Leonov

Latvijas Saeimas deputāti iebilst pret “Kremļa cilvēka” virzīšanu Nobela miera prēmijai Ieteikt







21 Latvijas Saeimas deputāts pievienojies starptautiskajam aicinājumam Nobela komitejai

noraidīt par “Putina cilvēku” dēvētā krievu-armēņu uzņēmēja Rubena Vardanjana nomināciju

Nobela Miera prēmijai. Līdzīgu aicinājumu pēdējo nedēļu laikā pauduši arī Lietuvas, Ukrainas

un Rumānijas parlamentu deputāti.

Kolektīva Latvijas deputātu atklātā vēstule ar aicinājumu neiekļaut Vardanjanu pasaulē prestižās

balvas nominantu sarakstā un tādējādi Nobela komisijai neiesaistīties Kremlim pietuvinātas

personas iespējamajā reputācijas uzlabošanas kampaņā, publiskota pirmdien, 3.jūnijā.

Pēdējo divu mēnešu laikā līdzīgu aicinājumu izteikuši jau kopumā 122 deputāti no četrām

valstīm, tostarp 18 Ukrainas Augstākās Radas deputāts, 71 jeb katrs otrais deputāts no

Lietuvas Republikas Seima un 12 Rumānijas deputātu palātas parlamentārieši, kā arī Eiropas

Parlamenta deputāts no Rumānijas Kristians Terhess.

Kamēr starptautiski Rubens Vardanjans ir ļoti pretrunīgi vērtēta personība, viņš var lepoties ar

labu publisku tēlu Krievijā un Irānā, galvenajās sabiedrotajās militārajā agresijā pret Ukrainu.

Iepriekšējos gados Vardanjanu sankciju projektos un sankciju sarakstos iekļāvis Eiropas

Parlaments, ASV Kongress un Ukrainas parlaments. 2023. gadā Ukrainas Drošības dienests

R.Vardanjanu iekļāva datubāzē “Myrotvorets”, savā pamatojumā viņu nodēvējot par “krievu

fašistu iebrucēju un teroristu līdzdalībnieku”, un prasot aizturēšanas gadījumā nodot Ukrainas

vai NATO valstu tiesībsargājošajām iestādēm.

Rubens Vardanjans ir krievu-armēņu uzņēmējs un politiķis, kas nonāca kritikas krustugunīs pēc

starptautiskā pētniecisko žurnālistu konsorcija OCCRP (Organized Crime and Corruption

Reporting Project) izmeklēšanas. Žurnālisti noskaidroja, ka viņa uzņēmumi bijuši starpnieki

slēptiem naudas pārskaitījumiem Krievijas prezidentam Vladimiram Putina pietuvinātām

personām. Tiek lēsts, ka laikā no 2006. līdz 2013. gadam caur šo “Kremļa maku”, kā

Vardanjanu nodēvējuši ārvalstu mediji, ar uzņēmumu ārzonu kontu palīdzību pārskaitīti vairāk

nekā 4,6 miljardi ASV dolāru. Starptautisko mediju publikācijās Vardanjans dēvēts gan par

“Kremļa cilvēku”, gan “Putinam pietuvinātu” un “Kremļa interešu pārstāvi”.

Latvijas Saeimas deputāti, parakstot atklāto vēstuli, pauž satraukumu arī par Vardanjana

saistību ar Kremļa politiku un mērķiem stiprināt saites ar Irānas režīmu. “Viņa saistību ar Irānu

var izsekot caur Krievijas Gorčakova fondu, kas organizē pasākumus dažādās valstīs, tostarp

Armēnijā, piedaloties valdības apstiprinātiem spīkeriem no Teherānas,” teikts Latvijas Saeimas

deputātu parakstītajā vēstulē. Vienlaikus, kā teikts vēstulē, īpašu neizpratni raisa prokrieviskas

personas virzīšana prestižajam apbalvojumam, ņemot vērā atbalstu Ukrainai un Krievijas

neseno agresīvo ofensīvu pret Austrumukrainas pilsētu Harkivu.

Atklātajā deputātu vēstulē arī norādīts, ka Nobela komiteja apstiprinājusi Vardanjana

kandidatūru Miera prēmijai, lai gan “ir pierādīts, ka viņš ir viens no Putina “makiem””, kā arī

saistīts ar Irānas režīmu, kas piegādā Krievijas Federācijai bezpilota lidaparātus, lai iznīcinātu

Ukrainas infrastruktūru un uzbruktu civiliedzīvotājiem.

“Latvija divu kara gadu laikā sniedza Ukrainai palīdzību vairāk nekā 600 miljonu eiro apmērā,

kas ir līdzvērtīgs 1% no Latvijas IKP, kā arī 2024. gada aprīlī noslēgusi divpusējo drošības

līgumu, saskaņā ar kuru Latvija apņemas sniegt Ukrainai ikgadējo militāro palīdzību 0,25%

apmērā no IKP turpmākos desmit gadus,” teikts Latvijas Saeimas deputātu atklātajā vēstulē.

Deputāti atgādināja, kā pirmajā Krievijas agresijas pret Ukrainu gadā, 2022.gadā, uz Nobela

prēmijas pasniegšanu Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā netika uzaicināti Krievijas un

Baltkrievijas vēstnieki Zviedrijā. Un 2023. gadā ielūgumi Krievijas, Baltkrievijas un Irānas

vēstniekiem vispirms tika nosūtīti un pēc tam atsaukti tikai pēc plašas publiskās kritikas pret

Nobela komiteju.

Neskatoties uz plašo atspoguļojumu Eiropas plašsaziņas līdzekļos un četru ES valstu

parlamentāriešu sašutumu par iespējamo “Kremļa partnera” izvirzīšanu šai balvai, Nobela

komiteja pagaidām vēl nav reaģējusi uz aicinājumiem noraidīt Vardanjana kandidatūru, kā arī

nav sniegusi nekādus publiskus komentārus.