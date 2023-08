“Latvijas valsts mežos” šogad iestādīti vairāk nekā 28 miljoni jauno koku Ieteikt







Katru pavasari AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veic meža atjaunošanas darbus un šogad, neraugoties uz salnām un ilgstošo vēlāk arī ilgstošu sausuma periodu, iestādīti ap 28 miljoni jauno meža koku, tā atjaunojot ap 13 tūkstošiem hektāru meža platību. LVM Meža atjaunošanas un kopšanas vadītājs Jānis Kažemaks stāsta, ka panākts arī zināms rekords – salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vienā nedēļā iestādīts kopumā lielākais apjoms – apmēram 1900 hektāri.

Meža atjaunošanas darbus 2023. gadā LVM uzsāka ar mašinizētu meža sēšanu, apsējot 651 hektārus, meža atjaunošanas darbi tika turpināti, stādotkokaudzētavās izaudzētus, īpaši selekcionētus un augstvērtīgus meža koku stādus. Lielāko apjomu, ko LVM stāda ir priede, egle, bērzs. . Šogad lielākais iestādītais apjoms bija priedei, kura tika iestādīta kopumā 5,8 tūkstošu hektāru platībā. Pēc tam sekoja egle ar 3,77 tūkstošiem hektāru lielu platību, savukārt nepilnos divos tūkstošos hektāru iestādīti bērzi.

Kāpēc vajadzīga mašinizētā stādīšana un sēšana

Neraugoties uz ilgstošo sausumu periodu, kas meža apsaimniekotājiem visā valsts teritorijā šogad bija pamatīgs izaicinājums gan stādīšanu ar rokām un ekskavatoriem, gan arī mašīnsēšanu LVM paveica nedaudz vairāk kā tika plānots.

Taujāts, kādos gadījumos tiek izmantota mašinizētā stādīšana un sēšana, Jānis Kažemaks atbild, ka mašinizētā stādīšana pārsvarā tiek plānota tādās vietās, kur ir nepieciešams augsni sagatavot pacilas veidā – tas nozīmē, iestādot kociņu, to pacelt augstāk. “Lai šādās vietās stādītu kociņus ar rokām, jebkurā gadījumā būtu jāsūta ekskavators, turklāt arī jāņem vērā, ka cilvēkam pa pacilām ir grūti pārvietoties. Mašinizēti stādot, mēs abus šos darbus izdarām vienlaicīgi. Vietās, kur mašīna netiek klāt, mežs vai nu jāatstāj atjaunoties dabīgi vai arī jāapstāda nesagatavojot augsni, izmantojot roku darbu. Savukārt mašinizēto sēšanu LVM veic nabadzīgās minerālaugsnēs, kur pārsvarā ir tikai smilts (Sils, mētrājs un lāns). Mašinizēti sējot, uz vienu metru izsēj apmēram piecas līdz astoņas sēkliņas,” skaidro LVM Meža atjaunošanas un kopšanas vadītājs. Interesanti, ka mašinizēto stādīšanu var veikt gandrīz visa gada garumā, izņemot ziemas mēnešos, kad termometra stabiņš noslīd zem nulles grādu atzīmes un augsne ir sasalusi. Tāpat to nevar darīt arī vasaras karstākajā mēnesī – jūlijā, jo saules svelmē var pietrūkt mitruma un jaunais kociņš var aiziet bojā.

Lielākie kaitnieki – sausums un salnas

Ilgstošs sausums un pavasara salnas ir viens no mežu īpašnieku un apsaimniekotāju lielākajiem izaicinājumiem, jo abi šie “kaitnieki” jaunajiem meža stādījumiem liek pamatīgi ciest. Jānis Kažemaks stāsta, ka šogad bargas salnas bija gan Kurzemes pusē, gan Latgalē, stādi apsala arī kokaudzētavu lauka poligonos. Nosalušo stādiņu papildināšanas darbi tiek plānoti nākamajā pavasarī, jo sākumā apsalušās platības jāapseko dabā un jānovērtē, cik daudz kociņu aizgājis bojā. “Tas, ka jaunie kociņi salnās nosaluši, vēl nenozīmē, ka tie visi ir aizgājuši bojā. Piemēram, nosaluši var būt piecdesmit, sešdesmit, astoņdesmit un pat simt procenti no jaunajiem stādījumiem. Pēdējā gadījumā tas nozīmē, ka viss plānotais apjoms būs jāstāda atkal no jauna. Ja postā aizgājuši piecdesmit procenti, jeb katrs otrais kociņš, tad arī nepieciešamais papildināšanas darbs, kas būs uz pusi mazāks,” ar šādu teorētisku piemēru salnu posta darbus ilustrē Jānis Kažemaks.

Darba iespēju LVM netrūkst

“Pagājušajā pavasarī līdz ar kara sākumu Ukrainā, straujo inflācijas kāpumu un degvielas cenu lielo pieaugumu, 2021. gadā un agrāk noslēgtie līgumi nebija pietiekami elastīgi lai reaģētu uz tirgus svārstībām,” skaidro Jānis Kažemaks. LVM jaunajos līgumos iestrādā mehānismus, lai pielāgotos tirgus svārstībām, gan arī pakalpojumu sniedzēji iepirkumos piedāvā tādu cenu, par kādu spēs paveikt uzņemtās saistības. “Šogad iepirkumos piedāvātās cenas ir krietni augstākas nekā iepriekšējos gados un rezultātā darbs ir izdarīts,” saka LVM Meža atjaunošanas un kopšanas vadītājs. LVM ir ilggadīgi sadarbības partneri, kuri sniedz mežsaimnieciskos pakalpojumus un katru gadu konkursā piesakās arī jauni pakalpojumu sniedzēji, stāsta Jānis Kažemaks.

“LVM darba netrūkst, un tieši šobrīd mums norit konkurss mežu atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības darbu sniegšanai. Darbu var veikt visā Latvijas teritorijā un iepirkumā var pieteikties, lai sniegtu pakalpojumus turpmākos divus gadus. Sīkāka informācija par to pieejama mūsu mājas lapā www.lvm.lv.