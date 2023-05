Foto: Unsplash

Ļauj savā tuvumā būt tikai tiem cilvēkiem, kuru uzmanība un klātbūtne ir tev tīkama! Horoskopi 11.maijam







Auns

Šī ir tā diena, kad no tevis var sagaidīt visu iespējamo. Vismaigākais un nekaitīgākais variants būs, ja tu pārbīdīsi mēbeles mājoklī. Un cerams, ka neko citu nopietnāku darīt negribēsi.

Vērsis

Tu būsi ideāls kandidāts itin visā, kas attiecas uz mācībām un studijām. Tev būs lieliska koncentrēšanās spēja un atmiņa. Izmanto to lietderīgi!

Dvīņi

Apkārtējie pieprasīs tavu nedalītu uzmanību – Dievs ar viņiem, lai viņi prasa to no tevis. Bet tu dod tikai tik daudz, cik vari iedot. Ja tev nav ne laika, ne iespējas to viņiem dāvāt, nešausti sevi ar sirdsapziņas pārmetumiem.

Vēzis

Pacenties nesteidzināt notikumus, protams, ja vien tas ir iespējams. Tomēr šodien būtu labāk visu plānot un paveikt nesteidzīgi. Pacenties!

Lauva

Pabeidz šodien tās lietas, kuras iesāki vakar, bet nepabeidzi. Bet, ja tev neizdosies to izdarīt, tad vismaz neuzsāc neko jaunu.

Jaunava

Ļauj savā tuvumā būt tikai tiem cilvēkiem, kuru uzmanība un klātbūtne ir tev tīkama. Tu neesi nevienam parādā, lai ļautos cilvēku negācijām.

Svari

Mēness ietekme, iespējams, ir likusi tev skriet un darīt visu tik ļoti ātros tempos, ka tev nav bijis laika pat padomāt. Šodien toties solās jau mierīgāks temps.

Skorpions

Tu vari šodien atļauties darīt kaut ko tādu, par ko vakar vēl tikai sapņoji. Tevi virzīs vēlme tiekties uz savu mērķi un nezudīs ticība saviem spēkiem, un talantiem.

Strēlnieks

Tev nāksies šodien nodarboties ar kaut ko diezgan nepatīkamu. Nesūdzies par likteni – tas tev patiesībā ir labvēlīgs. Nevajag sūdzēties par lietām, pie kurām tu pats esi vainīgs.

Mežāzis

Šī ir tāda diena, kad tev nāksies cīnīties ar dažādām problēmām – lielām, mazām, ieilgušām. Un tu nevarēsi no tā nekur aizbēgt. Vienkārši pieņem to.

Ūdensvīrs

Tu būsi bīstams. Īpaši tiem, ar kuriem tu neesi draugos. Lieliski, ja cilvēki neizaicinās tevi un nepārbaudīs tavu pacietības mēru. Ja tomēr viņi to darīs, viss izvērtīsies par sliktu viņiem.

Zivis

Jebkura pārvietošanas ir jāplāno laicīgi – tu nevari gribēt pēc divām stundām doties prom no pilsētas, ja nebiji to iepriekš izplānojis. Fiksās idejas ir lieliskas, taču šodien spontānu ideju realizācija nebūs tava stiprā puse.