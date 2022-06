Foto: Indulis Burka

Kāpēc lauka gurķus vajadzētu audzēt uz slīpām plaknēm?







Indulis Burka

Līdz šim gurķus audzēju lecektī. Viss bija labi, tikai… vasaras otrajā pusē lecektī bija daudz gurķu lapu, starp kurām meklēt gurķīšus nebija tik vienkārši. Nācās pamatīgi locīties, taču tik un tā gurķīši spēlēja paslēpes un visus atrast neizdevās. Stīgu mudžeklī daļa lapu sāka bojāties, un, ja vēl lecekti atrada kailgliemeži, bija jāsacenšas, kurš pirmais tiks pie ražas.

Klejojot interneta ārēs, atradu interesantu risinājumu, kā gurķus audzēt uz slīpām plaknēm. Konsultējoties ar žurnāla Praktiskais Latvietis kolēģiem, sapratu, ka ideja nav jauna, taču izmēģināšanas vērta. Piemēram, kolēģes Madaras vecmāmiņa gurķus piesien pie metāla lokiem, kas sasprausti visas dobes garumā, un tā dara jau gadiem. Gurķi nav smilšaini, tos arī vieglāk nolasīt – nav tik zemu jāliecas.

Foto: Indulis Burka

Domāts – darīts! Finiera ražotnē par simbolisku samaksu izdevās iegādāties bērza mietiņus – to diametrs ap 4 centimetri, garums 1,3 metri. Man tas šķita mazliet par maz, tāpēc divus mietiņus savienoju kopā, izmantojot polietilēna caurules gabalus no savu laiku nokalpojušās siltumnīcas. Kad konstrukcija (attēlā) bija gatava, to pārsedzu ar žoga sieta atlikumiem, ko piestiprināju ar elektrības vadiem domātajiem plastmasas savilcējiem, lai rudenī konstrukciju varētu izjaukt un nolikt glabāšanai līdz nākamajai sezonai.

Atlika sastādīt gurķus un, kad tie paaugsies, jāpalīdz pieķerties pie pirmajām žoga rūtīm. Kad augi sāks ražot, augļus varēs plūkt kā vīnogu ķekarus. Bet par to kādā no jūlija numuriem.