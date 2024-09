“Līdz šī gada beigām VID no darba atlaidīs vismaz 110 cilvēku!” pirmo reizi publiski atklāj ģenerāldirektore Šmite-Roķe Ieteikt







“Piesakoties šim darbam, gāju ar uzstādījumu, ka Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir jāmainās. Un jāmainās nevis mierīgi, bet jātransformējas trīs virzienos!” TV24 raidījumā “Naudas cena” izsakās Baiba Šmite-Roķe, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore.

Pirmais no transformācijas virzieniem – jābūt klientu orientētai attieksmei. “Līdz šim tika domāts tikai par to, kā iekasēt naudu! Tagad mēs domājam par to, ka visur pretī ir klients!” viņa norāda.

Otrs pārmaiņas posms saistīts ar digitālo transformāciju. Lai uzņēmējam būtu lētāk un ērtāk, viņam nepieciešams visu veikt elektroniski un pēc iespējas vienkāršākā veidā!

Šobrīd VID ir 143 sistēmas. Šobrīd šis skaits tiek visu laiku samazināts. “Tas ir pakāpenisks process, ko sākām jau 2019. gadā,” vadītāja norāda.

Šmite-Roķe, stāsta, ka pirmos trīs mēnešus amatā tikās nemitīgi ar uzņēmējiem un centās izveidot veiksmīgu dialogu, saprotot, kas tieši ir nepieciešams, kas iepriekš veikts neprecīzi vai pārāk sarežģīti.

Trešais pārmaiņu punkts – organizācijas transformācija. “Tas arī ir process vairākos posmos, pirmais ir iesniegts Saeimā sešu likumu pakete, kur nodala spēku struktūras. Piemēram, Nodokļu muitas policija no 2026. gada ir atsevišķa iestāde. Tad KNAB atdodam iekšējās drošības pārvaldes operatīvās un izmeklēšanas funkcijas. Tur arī atdosim cilvēkus ar automašīnām, darba galdiem un datoriem. Un par šo arī valstij papildus nebūs jāpiemaksā,” VID vadītāja atklāj.

Arī esošās funkcijas VID tiek mainītas.

“Mēs nevaram strādāt tādi, kādi mēs esam. Šobrīd faktiski nodarbināti VID ir 3500 darbinieku, pirmo reizi ēterā pateikšu, ka šobrīd ir pieņemts lēmums par 110 cilvēku samazināšanu līdz gada beigām, bet tas nav noteikti pēdējais skaitlis!” Baiba Šmite-Roķe saka.

