Līdz pirmajai skolas dienai vēl 2 dienas…Vai tracinošie remontdarbi Slokas ielā un citviet Rīgā būs pabeigti?







Vasara tūlīt kā beigusies, bet apjomīgie Rīgas ceļu remontdarbi, kas uzsākti vasarā, vēl aizvien turpinās un kavē satiksmi. Īpaši lieli sastrēgumi veidojas Pārdaugavā, kur remontē Slokas ielu. Arī vairāki sociālās vietnes “X” lietotāji pauduši savu neapmierinātību ar pašvaldības īstenotajiem remontdarbiem.

“X” lietotāja Renāte savā ierakstā uzrunājusi Rīgas domi, lai noskaidrotu, vai Slokas ielā ceļu remontdarbi tik tiešām tiks pabeigti līdz augusta beigām, kā to pašvaldība bija solījusi. Viņa arī sacīja, ka sastrēgumi remontu dēļ pašreiz ir tik lieli, ka ceļa posmu no darba Dzelzavas ielā līdz bērnu dārzam Botāniskā dārza rajonā mērojusi pat pusotru stundu.

Labrīt, @RigasDome! Līdz augusta beigām ir palikušas 4 dienas, sakiet, vai Slokas ielā ceļa pārbūves darbi tiks pabeigti pilnībā līdz 31.08.2024., kā solījāt? — Renate (@renatelz) August 28, 2024

O, jā! Vakar, braucot no darba Dzelzavas ielas galā uz b/d, kas ir Dagmāras ielā, sēdēju korķī 1,5h un goda vārds gribējās raudāt no tā bezjēdzīgā laika patēriņa kaut kādu cilvēku neizdarības vai laika plānošanas nemācēšanas dēļ. — Renate (@renatelz) August 28, 2024

Zem šī ieraksta dalījās arī “X” lietotāja Ieva, kas norādīja, ka, viņasprāt, tie satiksmes traucējumi, kas radušies Slokas ielas dēļ, ir vēl kas nebijis. Sieviete atzina, ka remontdarbi ir nepārdomāti, un pārvietoties pa Pārdaugavu ir sarežģīti. Ieva arī bažījas, kāda satiksme izvērtīsies septembrī, kad bērniem atsāksies skola, un mašīnas uz ceļiem būs vairāk. Šādu apgrūtinājumu dēļ sieviete pat apsvērusi domu pārcelties dzīvot citā rajonā.

iespējams, kādas blakus esošās ielas jāpārveido par vienvirziena ielām, vai kā citādi, bet šāda iedzīvotāju spīdzināšana ir nenormāla! Un, kas tūlīt sāksies ar septembri?

Es tiešām apsveru dzīvokļa maiņu uz citu rajonu. Jaunie projekti nāk klāt, bet tiltu un ielu ir tik, cik ir. — Ieva (@IevaTeUnTagad) August 28, 2024

Kā izrādās, sabiedrības satraukumam nav pamata. Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments skaidro, ka šobrīd noteiktie termiņi nevienā no remontdarbu vietām netiek kavēti, un satiksmi Slokas ielā virzienā uz Imantu ir plānots atvērt tieši 1. semptembrī.

Departaments arī norādīja, ka līdz šim seguma atjaunošanas darbi jau ir pabeigti vairākos posmos – Dārziņu ielas posmā no Cidoniju ielas līdz Dārziņu 1. līnijai, Lubānas ielas posmā no Andreja Saharova ielas līdz Brāļu Kaudzīšu ielai, Pulkveža Brieža ielas posmā no Hanzas ielas līdz Elizabetes ielai, Trijādības ielas posmā no Kuģu ielas līdz Raņķa dambim un Gustava Zemgala gatves posmā no Ūnijas ielas līdz Brīvības gatvei.

Šogad brauktuvju segumu paredzēts atjaunot 38 asfaltētajās ielās, bet 90 ielās ar grants segumu veiks dubultās virsmas apstrādi. Kopumā brauktuvju seguma atjaunošana asfaltētajās ielās izmaksā 27,3 miljonus eiro, bet grants ielās – 3 miljonus eiro.

Pirmajā mācību gada dienā Rīgā sabiedriskais transports būs bez maksas

Pirmajā mācību gada dienā Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas, vienlaikus pašvaldība aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldībā.

Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pirmajā mācību gada dienā, pirmdien, 2.septembrī, braucieniem izmantot sabiedrisko transportu, kas šajā dienā būs bez maksas. E-taloni vai koda biļetes Rīgas autobusos, trolejbusos un tramvajos 2.septembrī nebūs jāreģistrē. Mazāka privātā transporta satiksmes plūsma pilsētā nodrošina arī raitāku sabiedriskā transporta virzību, norāda pašvaldībā.

Atsākoties skolas laikam, pašvaldība aicina transportlīdzekļu vadītājus būt īpaši uzmanīgiem, kā arī ar izpratni izturēties pret bērniem, kuri pēc vasaras brīvlaika atgriezušies pilsētā. Pirms skolas gaitu sākšanas vai atsākšanas pašvaldība aicina bērnu vecākus ar savām atvasēm pārrunāt ceļu satiksmes drošības noteikumus un atgādināt par drošu uzvedību ielās.

Tāpat pašvaldība aicina būt īpaši uzmanīgiem arī tiem, kuri ikdienā pārvietojas ar velosipēdiem un elektroskrejriteņiem, jo bērni mēdz būt ļoti aktīvi un neprognozējami mainīt pārvietošanās trajektoriju.

Pašvaldībā informē, ka uz valsts galvenajiem autoceļiem pie Rīgas robežas ir uzstādīti ikgadējie informatīvie plakāti, kuri atgādina par ieteicamo braukšanas ātrumu – 30 kilometri stundā – mācību iestāžu tuvumā.

Tāpat pilsētā visas būvsezonas garumā – līdz pat vēlam rudenim turpinās dažādi būvdarbi un seguma atjaunošanas darbi. Pašvaldība aicina satiksmes dalībniekus būt saprotošiem būvdarbu laikā un pārplānot ierastos maršrutus, lai izvairītos no remontdarbu vietām, vai ierēķināt ilgāku laiku, ko pavadīt ceļā, lai nepieciešamajā galamērķī nokļūtu laikus.