Ilustratīvs foto. Foto-Shutterstock

Lielā piektdiena – tīrīsim, gavēsim, dzīsim ļaunos garus Ieteikt 26







Dēvēta arī par Melno piektdienu vai Svēto piektdienu, kristiešu pasaulē atzīmējama kā Kristus krustā sišanas un nāves diena. Šai dienai īpaši raksturīgs klusums un gavēšana.

Reklāma Reklāma

Tāpat kā Zaļajā ceturtdienā arī šajā dienā ir ļoti daudz dažādu ticējumu:

Burvestību diena

– Ja kāds ir dzimis Lielajā piektdienā, tad tas noteikti redz spokus un mošķus, kā arī dzīvos miroņus.

– Šajā dienā var ieraudzīt raganas, ja uzkāpj uz bēniņiem un paskatās caur sietu.

– Raganas var Lielajā piektdienā redzēt arī baznīcēnos – tikai šoreiz jāskatās caur zārka dēļu caurumu vai zirņa ziedu, kas nupat uzplaucis.

– Lielajā piektdienā nav ieteicams daudz klaiņot apkārt, jo tā darot tikai ļauni cilvēki, kas bur un apskauž.

– Lielajā piektdienā neiesaka iet ciemos, citādi mājā, kuru apciemo, parādīsies raganas.

– Lielajā piektdienā var izdzīt ļaunos garus, ja slauka kūts kaktus ar pirts slotu.

– Šajā dienā jāņem maizes kukulis un jānoliek lādes dibenā; kad uznāk pērkons, tad šo maizi ēd; tā var aizvilināt zibeni prom no mājas.

– Īpaši burvīgs ticējums nāk no Anša Lerha-Puškaiša krājuma: “Ja grib dabūt visu to, ko acumirklī vēlas, tad Lielā piektdienā jānoķer divas sapārojušās vardes, tās jāiemet skudru pūznī un, atpakaļ neskatoties, jāiet uz mājām. Pūznī tūdaļ dzird varen’ jauki dziedam un spēlējam un vēlāku suņus kaucam. Otrā dienā skudru pūznī atrod mazu kāsīti un kruķīti. Ar šo kāsīti var visu, ko tik vēlas, pievilkt un ar kruķīti atstumt.”

Rūpēs par saimniecību

– Šajā dienā kūtī nevar laist svešas sievietes, citādi lopiem notiekot nelaimes.

– Zirgu labvēlību panāk tā: saimnieks no rīta iet bez biksēm un cenšas uzvesties kā zirgs.

– Govīm pienu pievilina, beržot piena traukus ar kapa smiltīm.

– Tāpat kā Zaļā ceturtdienā arī Lielajā piektdienā govīm vāra dzērienu no skudrām.

– Lai govis nebizotu, tās Lielajā piektdienā noberž ar cūku rakumiem.

– Nedrīkst neko aizdot vai atdot savam kaimiņam vai kādam citam, citādi visa mantība pāries šī cilvēka rokās.

– Aiz kūts durvīm Lielajā piektdienā sprauž pīlādžus, bet atslēgas caurumu aizbāž ar pīlādžu lapām, uz durvīm velk lietuvēna krustu, lai lopiem labi klātos.

– Lai maize vasara nepelētu, tā Lielajā piektdienā ir jo ražīgi jācep.

– Nav labi Lielajā piektdienā darboties ar nazi vai cirvi, jo tas taisot Pestītājam krustu. Arī koku zarus nedrīkst lauzt vai griezt, tas nesot tiem lielas ciešanas.

– Šajā dienā nedrīkst šūt – tad sperot zibens; nedrīkst strādāt – tad pērkons ducinās vasaru; nedrīkst vilnu vērpt – tad aitām būs maz vilnas; nedrīkst ar sietiņu sijāt – tad neizdosies darbs.

Labai ražai

– Šīs dienas rītā saimniekam ir agri jāceļas, lai apstaigātu laukus – tad būs bagāta raža.

– Īpaši pievērš uzmanību bišu dārzam, apstaigājot stropus un bites svētījot uz ražīgu darbu. Saimnieks arī varot norādīt bitēm šajā dienā, uz kuru pusi skriet un kurp labāk nelidot.

Pret čūskām un kukaiņiem

– Šajā dienā no zemes izlienot visas čūskas, tāpēc no meža neko nevar nest mājās. Netīšām paņemsies līdzi arī kāds rāpulis.

– Ja tomēr atnes mājās ko atrastu, tad to vajag atpakaļ nest atmuguriski, lai čūskas aizvilinātu atpakaļ.

– Lielajā piektdienā var nodrošināties pret mūdžiem, ja saslauka pirms saules lēkta gružus un aiznes to līdz kaimiņa robežām, nostājoties uz krustceļa un pār kreiso plecu uz ziemeļiem pārmetot.

Skaistumam un mīlestībai

– Lielajā piektdienā var pieburt sev garus matus, ja, nevienam neredzot, Zaļās ceturtdienas vakarā saplūc rudzu asnus; tie ir jāsavāra un šajā ūdenī mati jāmazgā.

– Meitas Lielajā piektdienā sukā matus zem bērza un skatās, uz kuru pusi vējš pūš; no tās puses gaidāms precinieks.

Veselībai

– Lielajā piektdienā var dabūt labu veselību visam gadam, ja kailām pēdām dejo uz akmens pirms saules lēkta.

– Lai nesāpētu galva, Lielajā piektdienā sukā galvu zem eglēm pirms saules.

– Lielajā piektdienā nedrīkst ilgi gulēt, citādi viss gads būs miegains.

Reklāma Reklāma

Par ēšanu

– Lielajā piektdienā jāēd auksti vārīti zirņi, lai asaras un bēdas nekristu virsū.

– Jāēd auzu ķīselis, lai lācis auzas nezog.

– Nedrīkst siļķi ēst, citādi čūskas rādīsies.

– Nedrīkst siltu ēdienu ēst, citādi lūpas sasprēgā vasarā.

– Neredzēt čūskas var tad, ja Lielajā piektdienā ēd jēlu cūkas gaļu vai speķi pirms saules.

– Šajā dienā ir labi alu brūvēt, tad visu gadu trūkuma neredzēs.

– Bērni, kas zīduši trīs Lielās piektdienas pēc kārtas, izaug par burvjiem un raganām.