Lielā Piektdiena pasaulē. 2023. gads

Pasaule aizvada Lielo Piektdienu, pieminot Bībeles notikumus







Šodien, Lielajā Piektdienā, daudzviet pasaulē notiek Ekumeniskais Krusta ceļš. Krusta ceļa pārdomas un Svēto rakstu lasījumi mudina tā dalībniekus dziļāk izprast, kas un kāda ir Dieva mīlestība un kā mīlestība izpaužas cilvēkos un viņu savstarpējās attiecībās.

Lielā Piektdiena, Svētā Piektdiena jeb Melnā Piektdiena – to dēvē dažādi, tie ir kristiešu reliģiski svētki. Tajos piemin Jēzus Kristus krustā sišanu un viņa nāvi Golgātā. Lielā Piektdiena ir daļa no Klusās nedēļas, kas ilgst no Pūpolu svētdienas līdz pēdējai sestdienai pirms Lieldienām. Lielajā Piektdienā baznīcās nenotiek Svētais vakarēdiens, tiek izdalīti Zaļajā Ceturtdienā konsekrētā maize un vīns, kā arī netiek spēlētas ērģeles un netiek zvanīti baznīcu zvani.

Katoļi visā pasaulē šajā dienā iet Krusta ceļa 14 posmus, kas simbolizē Jēzus Kristus ceļu pretī nāvei. Lielajai Piektdienai raksturīga gavēšana un klusums. Daudzās valstīs, arī Latvijā, Lielā Piektdiena ir oficiāla valsts brīvdiena.