Lieldienas LVM dabas parkā Tērvetē

Svinam Lieldienas un dabas atmodu LVM dabas parkā Tērvetē! Ieteikt







AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dabas parkā Tērvetē viss ir gatavs pavasara un saules sagaidīšanai. Vides pasākumu speciāliste Ruta Freidenfelde stāsta, ka visu martukopā ar pasaku tēliem īpašā meistardarbnīcā bērni var meistarot putnu būrīšus, 23. martā ikvienu gaida Lieldienu ieskandināšanas pasākums “Apaļš kā pūpols”, bet 31. martā svinēsim “Krāsainās Lieldienas Rūķīšu mežā”. Tiekamies Tērvetē!

LVM dabas parks Tērvetē ar mazajiem rūķu namiņiem, Pasaku bānīti, radošajām darbnīcām un meža takām visos gadalaikos atgādina īstu pasaku valstību, taču Lieldienu un dabas atmodas svinēšana latvisko tradīciju noskaņās solās būt sevišķi jautra un jestra. Diena iesāksies ar braucienu Pasaku Bānītī līdz brīnumainajam Rūķīšu mežam, bet meža takās mazos un lielos parka apmeklētājus sagaidīs šo svētku simbols – draiskais Zaķis Brencis un rudā Lapsa. Meža gudrības Rūķīšu mežā mīsies ar jautrām izdarībām un olu ripināšanas sacīkstēm svaigā gaisā, savukārt Rūķu kompānijā būs iespēja rotaļāties, radoši darboties un pie ugunskura baudīt tēju ar līdzpaņemtajām desiņām, maizītēm un citiem gardumiem. Siltas maltītes un karstus dzērienus Informācijas centra ēkā piedāvās arī kafejnīca “Mammadaba”.

Darinām putnu būrīšus un ieskandinām Lieldienas

Taču vēl pirms Lieldienu priekiem bērniem visu martu ir iespēja izzināt meža putnus un kopā ar pasaku tēliem meistardarbnīcā “Kā gatavot putniem mājas” apgūt putnu būrīšu darināšanas prasmes. Rūķu saimes pārstāvji Rūķu sētā ir sastopami ik dienas, un viņi labprāt dalās zināšanās, kāds ir pareizi gatavots būris, kādas mēdz būt biežāk pieļautās kļūdas. Tāpat Rūķu sētā var apskatīt, cik dažādi mēdz būt putnu būrīši, kuri putni tajos mājo un no kādiem materiāliem tiek vītas ligzdiņas. “Paša rokām pagatavoto būrīti bērni var paņemt līdzi un izlikt to savas mājas dārzā vai mežmalā,” saka Ruta Freidenfelde.

Arī 23. martā, Lieldienu ieskandināšanas pasākumā “Apaļš kā pūpols” LVM dabas parkā Tērvetē uzzināsim daudz interesanta un bērni varēs pašu rokām gatavot nelielus dekorus ar svecēm un mācīties tās marmorizēt. Izmantosim šo iespēju, jo, saskaņā ar latviešu tautas ticējumiem, nākamajā dienā – Pūpolsvētdienā ne vien jāieper pārējie mājinieki ar pūpolzariņiem, skaitot “Apaļš kā pūpols, veselību iekšā, slimība ārā,” bet arī jāpaliek mājās. Mūsu senči ticēja, ka pūpolu “pēriens” vairos labklājību un veselību, bet, Pūpolsvētdienā paliekot mājās, visu gadu valdīs laime, pārticība un veiksme.

Rotaļas, olu cīņas, danči, spēles un dziesmas!

LVM dabas parks Tērvetē ir īstā vieta, kur 31. martā ģimenēm ar bērniem aizraujoši pavadīt laiku pasākumā “Krāsainās Lieldienas Rūķīšu mežā”. Ruta Freidenfelde atklāj, ka būs kā tradicionālas, tā neierastākas rotaļas, danči, spēles un pavasara dziesmas! Neizpaliks arī latvisko mīklu un sakāmvārdu minēšana. Lustīgākajiem un attapīgākajiem mīklu minētājiem – pārsteiguma balvas! “Svētkus svinēsim kopā ar Tērvetes pasaku tēliem un Dobeles novada folkloras kopu “Ceļteka”. Zaķis Brencis aicinās bērnus piedalīties tematiskās radošās darbnīcās, Lieldienu rotaļās un olu ripināšanas sacīkstēs. Turklāt savu Lieldienu olu, ar kuru piedalīties gan olu ripināšanas sacensībās, gan olu cīņās, Rūķu sētā ikviens apmeklētājs olas lielajā katlā varēs novārīt pats,” stāsta dabas parka Tērvetē parka vides pasākumu speciāliste.

Mežs vienmēr ir brīnumu pilns, tādēļ vērts izstaigāt un kārtīgi izpētīt ne vien Rūķu pilsētu ”Čiekure”, bet arī meža takas, pa kurām var ērti pārvietoties kā ejot un skrienot, tā braucot ar divriteni vai stumjot bērnu ratiņus. Apmeklētājiem ar kustību traucējumiem pieejama iecienītākā parka daļa – Rūķīšu mežs. Ruta Freidenfelde atgādina, ja pastaigās, rotaļās un citās jautrās izdarībās spēki izsīkuši, parka teritorijā no plkst. 10:00 – 16:30 kursē Pasaku bānītis, kurš savu braucienu pa meža takām sāk no parka centrālās ieejas, kur atrodas parka informācijas centrs, un tālāk dodas līdz skatu tornim, Rūķu pilsētai un tad pagriežas atpakaļ.

Noteikti vērts apmeklēt arī LVM dabas parka koka skatu torni, no kura uz Tērvetes siliem, upes ieleju, Rūķu pilsētu, Pasaku mežu un Raganu silu var pavērties no 39 metru augstuma. Tornī labi jutīsies arī tie, kam bail no augstuma, jo augšup ved platas, ērtas un noslēgtas kāpnes. Skatu torņa apmeklējums ir bezmaksas, bet apskates laiks no plkst. 9:00 – 16:30. Savukārt dalība Lieldienu pasākumā ir ar LVM dabas parka Tērvetē ieejas biļetēm. Pasākums “Krāsainās Lieldienas Rūķīšu mežā” norisināsies no plkst. 12:00 – 16:00, bet dabas parka darba laiks ir no plkst. 9:00 – 17:00.