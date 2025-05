Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Stokholmā pasaules čempionāta pirmajā spēlē ar rezultātu 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) uzvarēja Franciju.

Dans Ločmelis pamatlaika beigās divreiz meta ripu tukšos vārtos, bet pirms tam mačā izcēlās Mārtiņš Dzierkals un Kristaps Zīle.

Latvijas izlasē par labāko spēlētāju tika atzīts vārtsargs Kristers Gudļevskis, kurš atvairīja 18 no 19 metieniem. Latvieši izdarīja par vienu metienu vairāk.

A apakšgrupā Zviedrijai ir seši punkti divās spēlēs, pa trīs punktiem guvušas Kanāda, Somija un Latvija vienā spēlē, bet bez punktiem ir divus mačus aizvadījusī Austrija, kā arī vienu spēli nospēlējušās Francija, Slovēnija un Slovākija.

Pirmā perioda pirmajā pusē Latvijas izlasei bija pārsvars laukumā, taču būtiski apdraudēt franču vārtus neizdevās. Lai gan vairāk darba vārtos bija Kantēnam Papijonam, pirmais šajā spēlē piekāpās Kristers Gudļevskis pēc tam, kad Francijas izlases pretuzbrukumā ripa no Dilana Fabrē nonāca Latvijas izlases vārtos.

Nedaudz vēlāk latvieši pirmo reizi spēlē tika pie iespējas spēlēt vairākumā. Pēc pretinieku skaitliskā sastāva pārkāpuma Latvijas izlase vienubrīd spēlēja piecatā pret trijiem, taču lielo vairākumu nerealizēja. Tuvojoties vairākuma noslēgumam, brīvu metienu izdarīja Mārtiņš Dzierkals, taču Papijons ripu tvēra.

Mača viducī Latvijas izlase pēc pārkāpuma pret Oskaru Cibuļski otro reizi spēlē tika pie vairākuma. Arī šoreiz viena hokejista pārspēks laukumā netika izmantots, bet jau vienādos sastāvos ripa pēc Toma Andersona metiena trāpīja pa vārtu stabu.

Turpinājumā Ralfs Freibergs par pretinieka turēšanu ar nūju pirmo reizi mačā atstāja Latvijas izlasi mazākumā. Tiesa, perioda 16.minūtē francūži kļūdījās piespēlē savā aizsardzības zonā, ripu ieguva Dzierkals, kurš pretinieku misēkli izmantoja un guva vārtus.

Mazākumu Latvijas izlase izturēja, pateicoties Gudļevska spēlei vārtos. Divarpus minūtes pirms došanās pārtraukumā Latvijai neizdevās iegūt vadību, Papijonam liedzot Eduardam Tralmakam iegūt pretī vārtiem nonākušo ripu.

Trešā perioda trešajā minūtē pēc Kristapa Zīles metiena ripa mainīja lidojuma virzienu un ielidoja vārtos – 2:1. Pāris minūtes vēlāk vienā no epizodēm Papijons kļūdījās un nonāca tālu no saviem sargātajiem vārtiem, taču francūži neļāva ripai nonākt pie latviešiem. Citā uzbrukuma epizodē Danam Ločmelim neizdevās iegūt Papijona vārtu priekšā atsisto ripu.

Spēles beigās Papijons tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju un 84 sekundes pirms beigu signāla Ločmelis meta ripu tukšos vārtos. Francūži turpināja spēlēt ar sešiem laukuma spēlētājiem, Ločmelim pēdējā minūtē vēlreiz ripu metot tukšos vārtos.

Latvijas hokejisti pasaules čempionāta otro spēli aizvadīs jau rīt plkst.17.20 pret Kanādu. Turnīra turpinājumā būs mači ar Slovēniju, mājinieci Zviedriju, Somijas valstsvienību, Slovākiju un noslēdzošajā grupas spēlē – ar Austriju.

Turnīrā startējošās 16 komandas ir sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei garantē septiņas spēles. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu vājākās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Lielbritānija un Itālija.

Pērn pasaules meistarsacīkstēs savā laukumā triumfēja čehi, kuri izšķirošajā mačā ar 2:0 pārspēja Šveici, bet bronzas medaļas izcīnīja Zviedrija, ar 4:2 pieveicot Kanādas valstsvienību. Latvijas valstsvienība ierindojās devītajā vietā, lai arī apakšgrupā izcīnīja četras uzvaras.

Pasaules čempionāts Dānijas pilsētā Herningā un Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā beigsies 25.maijā. Herningā notiks B grupas spēles un divi ceturtdaļfināla mači, bet Stokholma bez grupas mačiem rīkos arī divus ceturtdaļfināla dueļus, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.

A gift that wasn’t meant to be given. 😬 #MensWorlds #IIHF #FRALAT @lhf_lv pic.twitter.com/PMgrgcKk5A

— IIHF (@IIHFHockey) May 10, 2025