FOTO, VIDEO. Olaini plosījis tornado, gaisā kā spalviņas pacelts viss saules paneļu parku Ieteikt







Sociālo mediju plaformā “Facebook” publicēts video, kurā redzams, ka šovakar ap pl. 20.15 Olaines pusē plosījies virpuļviesulis. Tas gājis pāri saules paneļu parkam, raujot paneļus augstu gaisā, raksta video autors Ulvis Zeltiņš.

Tuvākajās stundās Rīgā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, prognozē sinoptiķi.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izplatītajā brīdinājumā norādīts, ka iespējama arī krusa.

Sestdienas pievakarē arī Šauļu apkaimē, Lietuvā, novērots tornādo jeb virpuļviesulis. Tas nodarījis lielus postījumus vismaz četros ciemos. Pēc ugunsdzēsēju teiktā, viesuļvētra norāvis ēku jumtus, apgāzis kokus, cietuši arī divi cilvēki, vēsta Lietuvas medijs 15min.lt.

Meškišķu ciemā cietusi sieviete, gūstot galvas traumu, un sešus gadus vecs zēns.

Šis negaisa mākonis sešos vakarā atradās austrumos no Šauļiem un netālu no Latvijas robežas.

Cits pērkona negaiss šķērso Kurzemes centrālo daļu virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem, pērkons dārdējis arī Pāvilostas pusē.

Tuvākajās stundās Latvijā veidosies jauni negaisa mākoņi, kas vietām sagādās ļoti stipras, bet īslaicīgas lietusgāzes, lokāli iespējama arī lielgraudu krusa, vētra un virpuļviesuļi, prognozē sinoptiķi.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūrai LETA sacīja, ka uz plkst.18.30 saistībā ar negaisu ir saņemts viens izsaukums – par nokritušu koku.

Jau ziņots, ka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis oranžās pakāpes brīdinājumu par pērkona negaisu, tas spēkā visā valstī līdz pusnaktij.

Footage of the tornado that touched down just south of Šiauliai in northern Lithuania earlier today. Significant damage has been reported to at least a few homes in this area. Credit: Evelina Renusienė pic.twitter.com/0mgFYNQKRI — Nahel Belgherze (@WxNB_) July 13, 2024

Close-up shots of damaging tornado near Šiauliai in Vileikiai region (LT; Lithuania) 13.07.2024. Photos: Sandra Sakevičė and Audrius Košys via https://t.co/qo58w3mbum pic.twitter.com/fvrfsjuNsI — Kairo Kiitsak (@kairokiitsak) July 13, 2024

Line of thunderstorms with a history of causing a tornado in Lithuania is now spreading into Latvia. Particularly be vary of parts of the line where the otherwise straight line makes a notch. https://t.co/jme6D31fD2 TT pic.twitter.com/zKBcicwLWq — Meteologix.com (@meteologix) July 13, 2024