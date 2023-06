Foto: Picjumbo

Lietuvā stājas spēkā izmaiņas, lai cīnītos ar odometru grozīšanu, arī Latvija varētu sekot šim piemēram







Lietuvā no jūlijā spēkā stāsies izmaiņas noteikumos, kas paredz, ka lietotu auto pircējiem būs jāpārliecinās par automašīnas nobraukumu, proti, vai nav grozīts odometra rādījums un vai tas tiešām ir īsts. Ja tas būs grozīts, netiks dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē un apskate būs jāveic atkārtoti, šodien vēsta portāls LSM.LV.

Odometru grozīšana un kilometru notīšana Baltijas valstīs ir tikpat sena nodarbe kā lietotu auto imports no Rietumeiropas – atgūstot neatkarību un sākot ievest mašīnas no Eiropas, sākās arī kilometru notīšana jeb odometrā redzamo kilometru skaita samazināšana, tādējādi mākslīgi paaugstinot auto pārdošanas cenu un savu peļņu.

Lietuvā par to līdz šim nekādu būtisku seku nebija, bet tagad ir izmaiņas – sākot no jūlija, ja tehniskajā apskatē tiks fiksēts mazāks auto odometra rādījums nekā iepriekšējā apskatē, tas tiks vērtēts kā nebūtisks bojājums, bet 2025. gada vasarā tas jau būs būtisks bojājums un lietuvieši saviem auto apskati iziet vairs nevarēs.

Problēmas ar odometra rādījumu grozīšanu ir ne tikai Lietuvā, bet arī Latvijā, turklāt, pie mums tā, iespējams, ir pat lielāka nekā kaimiņos, saka Latvijas Auto asociācijas prezidents un Saeimas deputāts Andris Kulbergs (Apvienotais saraksts): “Šī ir viena no fundamentālākajām, nopietnākajām problēmām auto tirgū Latvijā. Mēs atrodamies Eiropā numur viens pēdējā vietā, tātad, sliktākie rādītāji tieši ar odometru tīšanu. Tā mums ir mode un tradīcija no deviņdesmitajiem gadiem, tā nav izskausta un tā zeļ. Kāpēc? Jo ar to var iegūt lielus labumus.

Zaudējumi, ko nodara odometra tīšana Latvijā, ir 24 miljoni eiro gadā.

Kā? 35% no importētajiem auto tiek konstatētas manipulācijas. Ir konkrēts pētījums, un redzam šos datus. Auto vērtība tiek ietekmēta un mākslīgi pacelta uz augšu par vidēji 22%, un tas ir būtiski.”

Viņš arī norāda, ka tādas pašas izmaiņas noteikumos piedāvās veikt arī Latvijā un tās varētu tikt skatītas Saeimas rudens sesijā. Problēma gan ir krietni plašāka, un tā skar visu Eiropu, Kulbergam paskaidrojot, ka Eiropā šāda krāpšanās ik gadu rada zaudējumus 1,3 miljardu eiro apmērā. Krāpšanos ar odometra rādījumu vienkāršāk fiksēt, ja auto vairākus gadus bijis vienā valstī, veicis tehniskās apskates un fiksēti visi dati. Ja auto importēts no ārzemēm, vairs nav tik vienkārši, jo ne visas valstis izpauž informāciju par odometru rādījumiem.

Kā stāsta Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskā departamenta direktors Jānis Liepiņš, Eiropas līmenī tiek strādāts pie izmaiņām, lai visas valstis dalītos ar šo informāciju.