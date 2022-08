Foto: REUTERS/Scanpix/LETA

Lokdauni izraisījuši vairāk nāves gadījumu nekā Covid-19 vīruss, atzīst pētnieki. Neatliekamā medicīniskā palīdzība kļūst neaizsniedzama Lielbritānijā







Lielbritānijas aģentūra ONS pēdējo divu mēnešu laikā reģistrē gandrīz 10 000 nāves gadījumu, kas ir par 14,4% vairāk nekā ir piecu gadu vidējais rādītājs, no kuriem neviens nav saistīts ar koronavīrusu.

Ar Covid-19 saslimšanu izraisītie nāves gadījumi bija 469 no visiem, bet pārējie 881 “nav izskaidroti”. No jauna klāt nākušo nāves gadījumu skaits vairāk nekā trīs reizes pārsniedz no Covid-19 mirušo cilvēku skaitu, proti, 2811 tajā pašā laika posmā.

ONS analīzē ir ņemtas vērā sabiedrības novecošanās izmaiņas, tomēr joprojām konstatēts “būtisks pastāvīgs pārsniegums”, kas varētu būt saistīts ar klusu krīzi veselības aprūpes sistēmā.

Telegraph ir ziņojis, ka valsts Veselības departaments, iespējams, ir licis izmeklēt satraucošos skaitļus, jo pastāv iespēja, ka tie varētu būt saistīti ar medicīniskās palīdzības aizkavēšanos NHS pastāvīgās spriedzes dēļ.

Kamēr valdības noteiktais lokdauns atcēla tādu slimību ārstēšanu kā vēzis, diabēts un sirds slimības, pat “Britu Sirds fonds” paziņojis presei, ka ir “dziļi nobažījies” par šiem atklājumiem.

Insulta asociācija paziņoja, ka jau kādu laiku ir paredzējusi nāves gadījumu skaita pieaugumu.

Atzīmējot “satraucošu” mentālo saslimšanu skaitu, neatklātus vēža gadījumus un sirds problēmas, privātā ģimenes ārsta dienesta “Doctorcall” izpilddirektors Dr. Čārlzs Levinsons Telegraph sacīja: “Simtiem un simtiem cilvēku mirst katru nedēļu, kas notiek? “Manuprāt, kavēšanās meklēt un saņemt veselības aprūpi, bez šaubām, ir virzītājspēks. Ikdienas Covid-19 statistika pieprasīja visu nācijas uzmanību, tomēr nekavējoties ir nepieciešama pilnīga un steidzama valdības izmeklēšana.”

Anglijas mēroga statistika parādījusi, ka neatliekamās palīdzības sniegšanas standarti valsts slimnīcās sasnieguši visu laiku zemāko līmeni, tādēļ vairāk nekā 20 000 pacientu gaidot 12 un vairāk stundas nogurdinošās rindās.