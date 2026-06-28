“Loloju sirdī cerību…” Sana Oša cer, ka Jāņa Timmas dēls sekos tēva pēdās 0
Lai gan pāragri mūžībā aizgājušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas dēls Kristians jau vairākus gadus aizraujas ar futbolu un regulāri apmeklē arī peldēšanas nodarbības, viņa ikdienā nesen ienācis vēl viens sporta veids – basketbols. Zēna mamma Sana Oša sarunā izdevumam “Kas Jauns” neslēpj – savā sirdī viņa cer, ka nākotnē dēls izvēlēsies sekot basketbola ceļam.
Kristians jau vairākus gadus trenējas futbolā, apmeklē peldēšanas nodarbības, bet nesen viņa ikdienai pievienojies arī basketbols. Viņa mamma Sana Oša uzsver, ka visas izvēles nāk no paša dēla intereses.
“Tā ka es viņu uz treniņiem nevedu piespiedu kārtā, viņš pats to vēlas, viņam ir interese. Viņš ir aktīvs čalis,” izdevumam sacīja Sana.
Lai gan Sanas vīrs Mārcis Ošs ir profesionāls futbolists, interese par futbolu puisim radusies jau krietni agrāk. Paralēli tam mamma vēlējusies, lai dēls izmēģina arī basketbolu – sporta veidu, kas viņu ģimenei ir tik īpašs…
Ne tikai Kristiana tētis bija talantīgs basketbolists, arī Sana pati jaunībā trenējusies basketbolā un atzīst, ka cer redzēt dēlu šajā sporta veidā arī nākotnē.
Viņa norāda, ka dēlam piemīt labas dotības gan futbolā, gan basketbolā, turklāt ģimenē visi ir gari augumā, tādēļ pastāv iespēja, ka Kristians nākotnē izaugs pat garāks par savu tēti Jāni.
Kristiana sportiskajām gaitām ar interesi līdzi seko arī Jāņa tētis Raitis Timma, kurš savulaik bija sava dēla pirmais basketbola treneris. Kā stāsta Sana, ģimenei joprojām ir ciešs kontakts – kopīgā saziņā tiek pārrunātas gan Kristiana gaitas, gan gaišā piemiņā turēts Jānis.
“Raitis, kas dzīvo Krāslavā, ik pa laikam mums atsūta, kā izskatās Jāņa kapavieta un kā tā tiek sakopta, jo mēs tik tuvu nedzīvojam un tik bieži uz kapiem nevaram aizbraukt. Tad arī atsūta, kā klājas Jāņa sunītim, kā Raitis ceļ Bū māju. Jāņa piemiņu visa ģimene turam godā un cieņā, jo manā dzīvē viņš arī bijis svarīgs.”
Viņa uzsver, ka arī viņas vīrs Mārcis Ošs ar lielu cieņu izturas pret Jāņa piemiņu un atbalsta Kristiana saikni ar tēva ģimeni.
Plašāk uzziniet “Kas Jauns” 16.jūnija izdevumā.