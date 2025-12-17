Basketbolists Jānis Timma

FOTO. Gads bez Jāņa Timmas: 10 spilgtākie mirkļi neilgi pirms un pēc traģiskās ziņas, ka pēkšņi pārtrūcis basketbolista dzīves ceļš 0

12:00, 17. decembris 2025
Ir pagājis gads kopš dienas, kad traģiska ziņa satricināja ne tikai Latviju, bet arī starptautisko sporta pasauli – Jānis Timma, viens no spilgtākajiem un pretrunīgākajiem Latvijas basketbolistiem, pēkšņi un traģiski aizgāja no dzīves. Viņš bija tikai 32 gadus vecs.

Viņa nāve atstāja tukšumu sirdīs gan ģimenei, gan citiem, kuri viņu pazina. Dažiem viņš bija zināms kā izcils basketbolists , citiem – kā harismātiska personība, vēl citiem – kā cilvēks, kurš dzīvoja ar pilnu krūti, nebaidoties no tā, ko citi domās un ko teiks.

Īpašu vietu viņa dzīvē ieņēma attiecības ar dziedātāju Annu Sedokovu – viņu attiecību detaļas regulāri nonāca gan latviešu gan ārzemju ziņu virsrakstos.

Šodien piedāvājam jums atskatīties uz spilgtākajiem mirkļiem neilgi pirms un pēc Jāņa Timmas dzīves ceļš pēkšņi pārtrūka.

