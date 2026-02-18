Dziedātāja Anna Sedokova

“Vai ir no kā baidīties?” Timmu ģimenes publiski atmasko Sedokovas netīrās darbības 0

LA.LV
8:16, 18. februāris 2026
Kokteilis Dzīvo

Juriste Margarita Gavrilova, kura pārstāv mīklainos apstākļos bojā gājušā latviešu basketbolista Jāņa Timmas ģimenes intereses, paziņoja, ka viņa bijusī sieva Anna Sedokova ar visiem spēkiem mēģina izvairīties no tiesas procesa.

“Šīs sāpes meitu iedzina depresijā…” Paulas Dukures ģimene atklāti runā par notikušo traģēdiju
Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Veselam
Šos 4 pārtikas produktus nevajadzētu lietot kopā ar alkoholu: jūs apreibināsities vēl ātrāk
Lasīt citas ziņas

Margarita Gavrilova medijam Newsvo stāsta: “Anna Vladimirovna, vai jūs vispār esat pie pilna prāta? Sākumā jūs nomelnojāt savu mirušo vīru, pierakstot viņam visus pasaules grēkus un tēlojot sevi par cietēju. Tad jūs bēgāt no žurnālistiem un atteicāties komentēt notikušo traģēdiju! Pēc tam jūs un jūsu advokāti ar kaut kādu dīvainu sejas krāsu demonstratīvi ignorējāt manus mutiskos un rakstiskos pieprasījumus, bet tagad vēl labāk — jūs sākāt bēgt no tiesas procesa!”

Izrādās, šovbiznesa zvaigzne un bijusī “VIA Gra” soliste ir iesniegusi pieteikumu par mantojumu. Kā savu deklarēto dzīvesvietu viņa norādījusi Maskavu, Akadēmiķa Koroļova ielu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Harijam Vītoliņam būtu jāatkāpjas.” Pēc zaudējuma Zviedrijai hokeja līdzjutēju emocijas sit augstu vilni
Vienā skolā māca vairāk, citā – krietni mazāk: Valsts kontrole atklāj būtiskas atšķirības pamatizglītības programmās
Trešdien daudzviet Latvijā gaidāms sniegs, austrumos uzspīdēs saule

Iepriekš advokāte uz šo adresi bija nosūtījusi prasības kopiju. Taču tagad noskaidrojies, ka Sedokova šajā adresē vairs nedzīvo un pat nav tur reģistrēta.

Interesanti, ka iepriekš medijos izplatījās ziņa, ka Anna it kā atrodoties rehabilitācijas klīnikā.

Ziņu kanāls “Svita Korolja” raksta, ka “Anna uz dažām dienām devusies uz klīniku, lai atbrīvotos no nelielas, bet dzīvi traucējošas problēmiņas”. Sedokovas draudzene atklājusi, ka Annai esot radušās problēmas ar alkoholu. Savukārt kādas viesnīcas darbinieki pastāstījuši, ka dažreiz viņa aizmigusi krēslā vai uz grīdas, pat neizģērbjoties. Un blakus vienmēr bijusi tukša alkohola pudele vai pat divas.

Gavrilova par šo ziņu pasmējās: “Ziņa, protams, izraisa smieklus! Atraitnei ir divas atkarības — vēlme izspiest pēc iespējas vairāk naudas no turīgiem vīriešiem un maksimāli pozicionēt savu neiedomājamo skaistumu.”

Taču kur tad dziedātāja ir pazudusi? Juriste pat pati aizbraukusi uz norādīto adresi, un izrādījies, ka Sedokova tur nemaz nav dzīvojusi un neviens viņu nav redzējis.

Margarita Gavrilova atgādināja, ka pastāv kriminālatbildība par fiktīvu reģistrāciju dzīvesvietā: “Tādējādi, reģistrējoties adresē bez nodoma tur dzīvot, jūs esat izdarījusi krimināli sodāmu nodarījumu! Visas jūsu turpmākās reģistrācijas jums vēl smagi atsauksies! Jūs bēgat no tiesas procesa? Bet vai ir no kā baidīties?”

Viņa ir pārliecināta, ka Sedokova apzināti maina deklarēto adresi, lai tiesa nesāktu izskatīt prasību: “Taktika ir pilnīgi idiotiska un nepieņemama! Tā ir krāpnieku taktika, nevis godīgu un kārtīgu pilsoņu rīcība! Gribat vai negribat — uz tiesu jums nāksies iet. Kā tas viss izskatās — nožēlojami un provinciāli, vienkārši nav vārdu!”

Annas Sedokovas un Jāņa Timmas pikantākie privātās dzīves mirkļi
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Vai Sedokova varētu nonākt nepatikšanās? Jāņa Timmas ģimenes advokāte nāk klajā ar jaunām ziņām
Kokteilis
“Lai viņš mierīgi eksistē kaut kur tur debesīs!” Sedakovu līdz histērijai noved jautājumi par Timmu
Kokteilis
Sedokova lieki laiku netērē, atrādot milzīgos rožu grozus un tiem pievienotās zīmītes saturu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.