"Vai ir no kā baidīties?" Timmu ģimenes publiski atmasko Sedokovas netīrās darbības
Juriste Margarita Gavrilova, kura pārstāv mīklainos apstākļos bojā gājušā latviešu basketbolista Jāņa Timmas ģimenes intereses, paziņoja, ka viņa bijusī sieva Anna Sedokova ar visiem spēkiem mēģina izvairīties no tiesas procesa.
Margarita Gavrilova medijam Newsvo stāsta: “Anna Vladimirovna, vai jūs vispār esat pie pilna prāta? Sākumā jūs nomelnojāt savu mirušo vīru, pierakstot viņam visus pasaules grēkus un tēlojot sevi par cietēju. Tad jūs bēgāt no žurnālistiem un atteicāties komentēt notikušo traģēdiju! Pēc tam jūs un jūsu advokāti ar kaut kādu dīvainu sejas krāsu demonstratīvi ignorējāt manus mutiskos un rakstiskos pieprasījumus, bet tagad vēl labāk — jūs sākāt bēgt no tiesas procesa!”
Izrādās, šovbiznesa zvaigzne un bijusī “VIA Gra” soliste ir iesniegusi pieteikumu par mantojumu. Kā savu deklarēto dzīvesvietu viņa norādījusi Maskavu, Akadēmiķa Koroļova ielu.
Iepriekš advokāte uz šo adresi bija nosūtījusi prasības kopiju. Taču tagad noskaidrojies, ka Sedokova šajā adresē vairs nedzīvo un pat nav tur reģistrēta.
Interesanti, ka iepriekš medijos izplatījās ziņa, ka Anna it kā atrodoties rehabilitācijas klīnikā.
Ziņu kanāls “Svita Korolja” raksta, ka “Anna uz dažām dienām devusies uz klīniku, lai atbrīvotos no nelielas, bet dzīvi traucējošas problēmiņas”. Sedokovas draudzene atklājusi, ka Annai esot radušās problēmas ar alkoholu. Savukārt kādas viesnīcas darbinieki pastāstījuši, ka dažreiz viņa aizmigusi krēslā vai uz grīdas, pat neizģērbjoties. Un blakus vienmēr bijusi tukša alkohola pudele vai pat divas.
Taču kur tad dziedātāja ir pazudusi? Juriste pat pati aizbraukusi uz norādīto adresi, un izrādījies, ka Sedokova tur nemaz nav dzīvojusi un neviens viņu nav redzējis.
Margarita Gavrilova atgādināja, ka pastāv kriminālatbildība par fiktīvu reģistrāciju dzīvesvietā: “Tādējādi, reģistrējoties adresē bez nodoma tur dzīvot, jūs esat izdarījusi krimināli sodāmu nodarījumu! Visas jūsu turpmākās reģistrācijas jums vēl smagi atsauksies! Jūs bēgat no tiesas procesa? Bet vai ir no kā baidīties?”
Viņa ir pārliecināta, ka Sedokova apzināti maina deklarēto adresi, lai tiesa nesāktu izskatīt prasību: “Taktika ir pilnīgi idiotiska un nepieņemama! Tā ir krāpnieku taktika, nevis godīgu un kārtīgu pilsoņu rīcība! Gribat vai negribat — uz tiesu jums nāksies iet. Kā tas viss izskatās — nožēlojami un provinciāli, vienkārši nav vārdu!”