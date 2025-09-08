FOTO. VIDEO. “Kādu skaistumu radījusi mātes sirds…” Piemineklis Jāņa Timmas piemiņai būs patiesi iespaidīgs 0
Jānis Timma ir basketbolists, kurš guva atzinību, spēlējot Latvijas izlasē, kā arī NBA komandās Memfisas “Grizzlies” un Orlando “Magic”, bet pēdējā komanda, kurā viņš spēlēja, bija Krievijas “Alikson Team”. Viņa traģiskā nāve 2024. gada decembrī izraisīja plašu rezonansi sabiedrībā.
Jānis Timma tika atrasts miris 2024. gada 17. decembra naktī kādas mājas kāpņutelpā Maskavā. Sākotnējā informācija liecina, ka viņš, iespējams, izdarījis pašnāvību, būdams alkohola reibumā.
Tomēr advokāti pauduši šaubas par pašnāvības versiju, norādot uz izmeklēšanas nepilnībām. Tiek uzsvērts, ka Maskavas izmeklētāji nav pienācīgi izpētījuši notikuma vietu, piemēram, nav veikta korekta kriminālistikas ekspertīze.
Timmas ģimenes advokāte Margarita Gavrilova sociālajos tīklos savā blogā publicējusi video, kāds izskatīsies piemeklis pie Jāņa Timmas kapa – tas patiesi ir iespaidīgs. Kā viņa raksta komentārā pie attēla: “Pirmais video ar Jāņa Timmas radinieku uzstādīto pieminekli. Vēl nav ziedu kompozīciju, vēl nav oficiālas ceremonijas – tas viss vēl tikai priekšā. Bet jūs jau varat redzēt, kādu skaistumu radījusi mātes sirds 💔 Akmenī iemiesota atmiņa runā skaļāk par jebkuriem vārdiem… Lido, Jāni, tava tīrā un ļaunuma aptraipītā dvēsele tiek gaidīta tur debesīs!”
Krievu dziedātāja Anna Sedokova, Timmas bijusī sieva, sociālajos tīklos rakstījusi par viņu kā savu “gaisu un elpu”, uzsverot, ka viņš padarījis viņu par labāku cilvēku. Tomēr Timmas ģimene apsūdz Sedokovu par mēģinājumu manipulēt ar sabiedrības viedokli, apgalvojot, ka viņa pārdevusi vērtīgus īpašumus, tostarp elitāru dzīvokli Maskavā par 1,6 miljoniem eiro, un saņēmusi naudu no citām Timmas pārdotajām lietām. Ģimene cenšas atgūt mantojumu, kas pienākas Jāņa dēlam.