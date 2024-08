LA.LV kolāža (Institute for the Study of War; otru fotogrāfiju savā Telegram kanālā publicējis Kurskas apgabala gubernators Aleksejs Smirnovs, tajā redzami postījumi Sudžas pilsētā 2024. gada 6. augustā, ko radīja Ukrainas spēku apšaude Krievijas Kurskas apgabalā. Krievija 2024. gada 6. augustā paziņoja, ka tā ir atvairījusi Ukrainas armijas mēģinājumu ielauzties Kurskas pierobežas reģionā pēc vairākām tāda paša veida operācijām, par kurām pēdējos mēnešos paziņoja prokrievu kaujinieku grupa. Saskaņā ar Kurskas apgabala gubernatora pienākumu izpildītāja Alekseja Smirnova teikto Ukrainas armijas karavīri veica “izrāviena mēģinājumus” Sudžas un Korenevas rajonos. (Foto: Kurskas apgabala gubernators / AFP) / IZMANTOŠANA EDITORIĀLĀM IZMANTOŠANAI – MANDATĪRAIS KREDITTS “AFP PHOTO / KURSKAS APLOKAS GUBERNATORS”

Ukrainas karaspēks iegājis līdz pat 10 kilometriem Krievijas Kurskas apgabalā, pēc pieejamo datu izpētes secinājuši ASV Kara studiju institūra (ISW) analītiķi.

“Ir apstiprināts, ka [trešdien], 7. augustā, turpinoties mehanizētajām uzbrukuma operācijām Krievijas teritorijā, Ukrainas spēki iegājuši līdz desmit kilometriem dziļi Kurskas apgabalā,” teikts ISW jaunākajā apskatā.

Tajā norādīts, ka otrdien un trešdien publiskotajos ģeolokācijas kadros redzams, ka Ukrainas bruņutehnika sasniegusi pozīcijas gar Riļskas-Sužas autoceļu aptuveni desmit kilometru attālumā no abu valstu robežas.

ISW apskatā piebilsts, ka Ukrainas spēki ir pārvarējuši vismaz divas Krievijas aizsardzības līnijas.

Millers apstiprināja, ka ASV nav saņēmušas brīdinājumus par iespējamām operācijām Krievijas teritorijā, un piebilda, ka “nav nekas neparasts, ka Ukraina neinformē mūs par konkrētu savu taktiku, pirms tā tiek īstenota”.

“Tas ir karš (..). Mēs viņiem nodrošinām līdzekļus un sniedzam padomus. Bet, kad runa ir par ikdienas taktiku, kad runa ir par ikdienas triecieniem, dažreiz mēs ar viņiem sazināmies, dažreiz nē. Un viņiem pašiem ir jāpieņem savi lēmumi,” norādīja Millers.

Tajā pašā laikā ASV Valsts departamenta preses pārstāvis sniedza izvairīgu atbildi uz jautājumu, vai Ukraina ar operāciju Kurskā nav pārkāpusi ASV aizliegumu izmantot amerikāņu ieročus triecieniem Krievijas teritorijā. Viņš uzsvēra, ka Vašingtonas politika šajā jautājumā nav mainījusies.

“Es atbildēšu šādi. Mūsu politikā nekas nav mainījies, un ar tām darbībām, ko viņi (ukraiņi) veic tagad, viņi nepārkāpj mūsu politiku,” preses konferencē paziņoja Millers.

Savukārt Krievija ir apsūdzējusi Ukrainas karaspēku Kurskas apgabala robežas šķērsošanā, kas ir pirmais šāda veida iebrukums no Ukrainas un izdara spiedienu uz Maskavu reģionā, ko karš, kas ilgst jau divus gadus, nav skāris, ziņo “CNN“.

Krievijas Aizsardzības ministrija, Krievijas Izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka Ukrainas spēki otrdien sākuši “masveida uzbrukumu”, mēģinot izlauzties cauri Krievijas aizsardzībai pie Kurskas apgabala robežām. Krievijas prezidents Vladimirs Putins iespējamo iebrukumu nodēvēja par “liela mēroga provokāciju”, sakot, ka

Ukrainas varas iestādes šos apgalvojumus nekomentēja, un CNN nevar tos neatkarīgi pārbaudīt.

Uzbrukuma apmērs joprojām nav skaidrs.

Krievijas Veselības ministrija ziņo, ka Ukrainas apšaudē Kurskas apgabalā ievainots 31 cilvēks, tostarp seši bērni. Pilsētas mērs Vitālijs Slaščovs Krievijas ziņu aģentūrai “RIA Novosti’ sacīja: “Nav laika runāt, daudzi cilvēki vaicā par evakuāciju.” Viņš iepriekš valsts ziņu dienestam “RT” sacīja, ka pilsēta nav Ukrainas bruņoto spēku kontrolē. “Robežsargi izrādīja nopietnu pretestību ienaidnieka karaspēka virzībai uz priekšu,” ziņo neoficiāls Krievijas “Telegram” kanāls “Dja Mayora”.

Krievijas Kurskas apgabala gubernatora pienākumu izpildītājs Aleksejs Smirnovs saka, ka viņš “nolēmis ieviest ārkārtas situāciju Kurskas apgabalā no 7. augusta”. “Telegram” ierakstā viņš piebilda, ka “operatīvā situācija pierobežas zonās joprojām ir sarežģīta un pēdējās diennakts laikā rajonu atstājuši vairāki tūkstoši cilvēku”.

Sākotnēji Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka uzbrukums tika atvairīts, taču vēlāk šis paziņojums tika labots, norādot, ka “ienaidniekam tiek atbildēts ar uguni”. Trešdien valsts ziņu aģentūra “RIA Novosti” citēja Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu, kurš sākotnēji norādīja, ka Ukrainas bruņoto spēku virzība Krievijas teritorijā ir apturēta.

Sociālajos tīklos parādās arvien vairāk fotogrāfiju un video no Kurskas apgabala.

