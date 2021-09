“Mēs nezinām, kurā brīdī iededzināsim dzelteno vai sarkano!” Parādnieks par to, kāpēc “kovida luksoforā” joprojām deg zaļā gaisma Ieteikt







Zaļās gaismas periods ir jāpagarina, tā kanāla TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?”, komentējot jautājumu par to, vai politiķiem šobrīd ir skaidrs plāns “kovid” rudenim, sacīja politiķis Imants Parādnieks (NA).

Parādnieks, skaidrojot situāciju kontekstā ar iepriekš pieņemot “Luksofora principu”, teica, ka tad, kad ir sastrēgums, luksofors zaļo gaismu var nodrošināt ilgākā periodā.

Attiecībā uz Covid-19 situāciju Latvijā Parādnieks teica, ka šobrīd zaļās gaismas periods tiekot pagarināts.

“Sanāk tā, ka tagad mēs to zaļo gaismu pagarinām, šo zaļās gaismas periodu,” atzīmēja Parādnieks, piebilstot, ka iepriekš esot teikts, ja kumulatīvais rādītājs sasniegšot 120, tad drošības un ierobežojumu luksoforā tiek iedegta dzeltenā gaisma.

Taču patlaban esot minēti vairāki aspekti, kāpēc šis zaļais gaismas signāls esot jāpagarina, norādīja Parādnieks. Pirmkārt, tas ir saistīts ar sabiedrības kopējo spēju paciest zināmas grūtības, bet, otrkārt, vēl viens aspekts ir ekonomika.

“Mēs varam un ir nepieciešams pārvarēt šīs grūtības, tad mēs aizņemamies naudu, lai risinātu šīs problēmas, bet ir skaidrs, ka to naudu nāksies atdot,” uzsver Parādnieks.

Ņemot vērā visus šos aspektus un to, kādas varētu būt sekas pie lielākiem saslimstības rādītājiem, slimnīcu noslodzi un nāves gadījumus, ir jāatrod līdzsvars, sacīja Parādnieks.

Līdz ar to zaļās gaismas periods ir jāpagarina, atzina Parādnieks.

Māris Zanders savukārt bilda, ka daudzi uzņēmēji šobrīd esot neizpratnē un neziņā par to, ko un kad atkal sagaidīt. Proti, no valdības puses nav bijusi komunikācija normālā veidā, paskaidrojot kaut vai to, ko sacīja Parādnieks.

“Turpina degt zaļā gaisma, bet nezinām, kurā brīdī iededzināsim dzelteno vai sarkano,” piekrītot Zandera teiktajam, norādīja Parādnieks, piebilstot, ka ir jātiek skaidrībā.