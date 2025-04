Publicitātes foto

LVM kokaudzētavās – uz stādu izpārdošana







Kad pavasara saulīte sāk sildīt zemi, katrs, kura krūtīs mīt dārznieka gars, ķeras pie stādīšanas darbiem. Šobrīd ir īstais laiks izdaiļot savu sētu ar tūju dzīvžogu vai citiem dekoratīviem kokiem un krūmiem. Kā stāsta AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Smiltenes kokaudzētavas Ražošanas darbu vadītāja Anete Anna Zālīte, piecās LVM kokaudzētavās – Jelgavā, Strenčos, Kalsnavā, Valmierā un Smiltenē, vēl pieejami dažādi lapu un skujkoku dekoratīvie stādi ar 20% – 70% lielu atlaidi.

Dārza stādīšana ir viens no patīkamākajiem pavasara darbiem, tomēr vislabāk to uzsākt tad, kad augsne iesilusi aptuveni līdz +10 grādiem. Līdz tam augi palēnām mostas. LVM stādaudzētavās katrs interesents var iegādāties kvalitatīvus dekoratīvos stādus, kuri ir piemēroti Latvijas mainīgajam klimatam. Anete Anna Zālīte stāsta, ka šobrīd aktuālas ir tūjas, dažādu šķirņu egles, kā arī konteinerstādi. “Cenu ziņā šis ir vispateicīgākais laiks dažādu stādu iegādei, jo visam sortimentam ir ļoti pievilcīgas atlaides – 20%, 40% un 70% apmērā.”



Ziemeļamerikas skaistule tūja

Šobrīd vislielākais pieprasījums un arī piedāvājums ir rietumu tūjai (Thuja occidentalis), kura daudziem zināma ar dzīvības koka vārdu. Kādreiz ievesti Eiropā Ziemeļamerikas Atlantijas piekrastes, šie koki ātri vien iekaroja popularitāti un šodien Latvijas dārzus un parkus bez tūjām pat grūti iedomāties.

Mūžzaļie ciprešu dzimtas augi labi jutīsies kā ēnainās, tā arī saulainās vietās, tūjas ir izturīgas pret piesārņojumu putekļiem, tāpēc labi iederēsies arī pilsētās. Lai arī tūjas nav cimperlīgas – tās aug gan sausā, gan mitrā, gan kaļķainā augsnē, tomēr stādījuma vietā vēlams iestrādāt trūdvielas.

Visbiežāk tūjas izmanto dzīvžogu stādīšanā, taču šie krāšņie koki skaisti izskatīsies gan kā solitēri, tā arī kombinācijā ar citiem augiem.

Tūjas var lepoties ar plašu formu krāsu dažādību. Dažādu šķirņu tūjām augstums un platums ir dažāds, tādēļ katrs viegli varēs atrast savām vajadzībām piemērotāko kociņu.

Egles dārzā. Kādēļ gan ne?

LVM kokaudzētavās var sameklēt arī savam dārzam piemērotāko eglīti. Var, protams, izvēlēties garumā un vaiņaga plašumā raženu meža daiļavu, tomēr šobrīd vispopulārākā un arī vispiemērotākā salīdzinoši nelieliem dārziem būs Serbijas egles šķirne “Nana”. Šī eglīte izceļas ar koniskas formas kompaktu vainagu un sudrabainām skujām. Augstumā tā sasniedz 3 līdz 4 metrus, platumā divus metrus. Divu metru augstumu “Nana” sasniedz aptuveni 15 gados.



Šīs šķirnes koki spēj piemēroties dažādiem augšanas apstākļiem, tiem patīkama mitra, uzturvielām bagāta augsne.

Atsevišķu šķirņu eglītes, kā, piemēram, asās egles jeb sudrabegles, lieliski iederēsies arī dzīvžogā un, attiecīgi kopts, egļu dzīvžogs saglabāsies glīts ilgus gadus. Lai dzīv­žogs augtu kupls un veselīgs, tas regulāri jāapgriež un jānodrošina ar mitrumu.

Paradīzes ābele pašu mājās

Jā, arī šādas ābeles piedāvā LVM kokaudzētavas. Krāšņās dekoratīvās ābeles ziedēšanas laikā pārspēs pat modīgās sakuras. Katrs, kam nācies redzēt kādu no purpura ābeles (Malus x purpurea) šķirnēm ziedēšanas laikā, noteikti piekritīs, ka to košie, tumši rozā ziedi atstāj neizdzēšamu iespaidu. Anete Anna Zālīte zina teikt, ka šobrīd pieprasītākā ir “Pendula“ šķirne. Tās jaunās lapas ir tumši sarkanbrūnas un spīdīgas, vēlāk lapojums kļūst zaļš. Savukārt tās nelielie purpursarkanie ābolīši koka zaros turas līdz pat pirmajiem sniegiem. Dekoratīvās ābeles vainagam ir nokarena forma un to veido tā, lai saulīte piekļūtu arī apakšējiem zariem.

Forsītijas un hortenzijas

Par šiem košumkrūmiem interese stabili turas gadu no gada. Pavasara košākās ziedētājas ir forsītijas (Forsythia x intermedia). Šis krāšņais, koši dzeltenais krūms, šķiet, simbolizē pašu sauli. Forsītijas sāk ziedēt, kad citi augi vēl guļ. Arī šie krūmi būs lieliski piemēroti dzīvžogiem. Forsītijas ir mazprasīgas, ziemcietīgas un labi piemērojas pilsētas apstākļiem, turklāt šie košumrūmi izskatīsies iespaidīgi neatkarīgi no tā, vai tiks dēstītas grupās, kā dzīvžogs vai arī kā atsevišķs solitēraugs. Šiem augiem patiks saulaina vai daļēji apēnota vieta. Ja gribat, lai tā zeltaino ziedu kupena ir īpaši bagātīga, jāraugās, lai saule krūmu apspīdētu vismaz sešas stundas dienā.

Vēl viena mūžīgā vērtība “ziedu modē” ir hortenzija. Šie krāšņie krūmi ir viegli kopjami, neslimo un ilgi zied. Hortenzijas ziedi priecē ar savu dažādību – šķirnēm ir izteikta zieda toņa maiņa – tās mēdz krāsoties sārtos toņos, ziedi mēdz būt arī balti krēmīgi un zaļgani. Krūmu augstums ir dažāds – no pavisam zemiem līdz pat trīs metrus augstiem, kas lieliski der norobežojošajiem stādījumiem. Hortenzijas ziedēs un mūs priecēs no jūlija līdz pat septembra beigām.

Ja vēlaties savā dārzā ienest jaunas, krāšņas notis, izpārdošana LVM kokaudzētavās Kalsnavā, Valmierā, Strenčos, Smiltenē un Jelgavā ir īstais brīdis, kad to darīt. Vienīgi jāņem vērā, ka ka piedāvājums katrā kokaudzētavā var būt atšķirīgs. Pasteidzies! Stādi tiek izķerti ļoti ātri. Dodies uz kokaudzētavām un uz vietas apskati pieejamos stādus.



