Zelenskis uzstāj, ka tieši viņš vēlas runāt ar Putinu, bet Maskavā tikšanās nenotiks! 0
Zelenskis ir gatavs tikties ar Putinu kādā no Eiropas pilsētām.
Ukrainas prezidents jau sen ir gatavs sēsties pie sarunu galda ar kara noziedznieku. Tomēr, ja Putins joprojām nav tam gatavs, ASV atbildei ir jābūt spēcīgai, sacīja Volodimirs Zeļenskis.
Ukrainas prezidents paziņoja, ka tikšanās laikā ar Trampu viņš skaidri pateicis, ka ir gatavs tikties ar Putinu pat rīt, ziņo Dialog.UA.
Tomēr, ja “krievi” nav gatavi, tad ir jābūt spēcīgai reakcijai no Vašingtonas puses. Baltais nams skaidri norādīja, ka vispirms jātiekas Zelenskim un Putinam, un pēc tam pievienosies Tramps.
Ukraina jau sen ir demonstrējusi savu gatavību izbeigt karu, un tagad visa pasaule gaida kādu soli no Putina. Maskavā tikšanās ar Putinu nevar notikt, jo karš notiek Ukrainas teritorijā, Eiropas kontinentā, tāpēc tikšanās jānotiek neitrālā valstī Eiropā.
18. augustā Ovālajā kabinetā Ukraina un ASV izveidoja darba grupu, kas sagatavotu Zelenska tikšanos ar Putinu. No ASV puses tajā bija Rubio, Venss un Vitkofs. No Ukrainas puses tajā bija Umerovs un Jermaks.
Tāpat ne vēlāk kā 10 dienu laikā Kijeva vēlas uz papīra redzēt drošības garantiju plānu Pēc Zelenska teiktā, būtu labi, ja tā atgādinātu NATO 5. panta struktūru.
Kā iepriekš ziņoja Dialog.UA, Zelenskis paskaidroja, kāpēc Putins nevarēs tik viegli ieņemt visu Donbasu. Atcerēsimies, ka Putins nesteidzas pildīt savu solījumu Trampam par ātru tikšanos ar Ukrainas prezidentu.