Kudors: Zelenskis dara pareizi, viņš taktiski apsteidz Putinu! 0
Ieskicējot gaidāmo Ukrainas un Krievijas valstu līderu Volodimira Zelenska un Vladimira Putina tikšanos, politologs Andis Kudors un Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Sandis Šrāders TV24 raidījumā “Dienas personība ar Romānu Meļņiku” pieļauj, ka Zelenskis varētu pārsteigt ar kādu negaidītu paziņojumu.
Turklāt svarīgi, ka sarunas notiek divatā bez ASV prezidenta Donalda Trampa, jo viņš, izmantojot savas simpātijas un būdams neprognozējams, var nostāties pret Ukrainu.
“Zelenskis dara pareizi, viņš taktiski apsteidz Putinu, sakot: jā, es esmu gatavs! Nav priekšnosacījumu, sēžamies pie galda! Un Zelenskis sarunās varētu izspēlēt lielas lietas kameru klātbūtnē. Viņš varētu Putinam, vai, ko tik pateikt!” domā Kudors. Viņš ir pārliecināts, ka pēc šāda līmeņa sarunām publiska uzstāšanās izskanēs plaši, jo tikties bunkurā un neko nekomentēt – tā varot notikt tikai vietnieku, ne prezidentu līmenī.
“Lielajiem līderiem ir jābūt starmešu gaismā! Trampa kategorijās šovu vajag!” Tiesa, tajā pat laikā politologs atzīst, ka līdz sarunām būs grūti nonākt, jo Putinam nepieciešams, lai viss būtu prognozējams, viņš nepieļaus nekādu radošumu.
Sandris Šrāders savukārt piebilst, ka Trampam, tiekoties ar Putinu, bija jūtamas personīgās simpātijas. “Un iespējams – arī Putina ietekme pār Donaldu Trampu,” viņš spriež.
“Un, ja Putina tikšanās ar Trampu bija ieguvums Putinam, tad Zelenska tikšanās ar Putinu nozīmē, ka Maskava atzīst Kijivas valdību. Es domāju, ka prezidentam Zelenskim šajā gadījumā ir jābūt mazāk uzmanīgam ar Putinu kā ar Donaldu Trampu, jo viņš un Eiropa ir ļoti atkarīgi no ASV.
Bet attiecībās ar Putinu kārtis ir Zelenska rokās. Un ir ļoti svarīgi, ka šajās sarunās nepiedalās Donalds Tramps, ka viņi tiekas divatā, jo Donalds Tramps, izmantojot savas simpātijas vai esot neprognozējams, var nostāties, piemēram, pret Ukrainu.”