#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Kudors: Zelenskis dara pareizi, viņš taktiski apsteidz Putinu! 0

LA.LV
12:09, 21. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Ieskicējot gaidāmo Ukrainas un Krievijas valstu līderu Volodimira Zelenska un Vladimira Putina tikšanos, politologs Andis Kudors un Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Sandis Šrāders TV24 raidījumā “Dienas personība ar Romānu Meļņiku” pieļauj, ka Zelenskis varētu pārsteigt ar kādu negaidītu paziņojumu.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Ārsti brīdina: šie 3 alkohola veidi ir īpaši kaitīgi veselībai 1
Kokteilis
Spēj iejusties otra cilvēka ādā: tiek uzskatīts, ka šajos četros datumos dzimst visempātiskākie cilvēki
Kokteilis
“70% no viesiem neieradās uz manu modes skati!” Didrihsone nosoda uzpirktos influencerus 4
Lasīt citas ziņas

Turklāt svarīgi, ka sarunas notiek divatā bez ASV prezidenta Donalda Trampa, jo viņš, izmantojot savas simpātijas un būdams neprognozējams, var nostāties pret Ukrainu.

“Zelenskis dara pareizi, viņš taktiski apsteidz Putinu, sakot: jā, es esmu gatavs! Nav priekšnosacījumu, sēžamies pie galda! Un Zelenskis sarunās varētu izspēlēt lielas lietas kameru klātbūtnē. Viņš varētu Putinam, vai, ko tik pateikt!” domā Kudors. Viņš ir pārliecināts, ka pēc šāda līmeņa sarunām publiska uzstāšanās izskanēs plaši, jo tikties bunkurā un neko nekomentēt – tā varot notikt tikai vietnieku, ne prezidentu līmenī.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Cīņa ar krēslu – zilonēns mēģina iesēsties, bet apvainojas, jo viņam nesanāk
Ogres mērs Helmanis: Tikko būšu atguvis veselību, es to izdarīšu
“Bez brīdinājuma no mugurpuses iedeva ar elektrošoku. Es biju gar zemi…” Pēteris sašutis par policijas darbinieka rīcību

“Lielajiem līderiem ir jābūt starmešu gaismā! Trampa kategorijās šovu vajag!” Tiesa, tajā pat laikā politologs atzīst, ka līdz sarunām būs grūti nonākt, jo Putinam nepieciešams, lai viss būtu prognozējams, viņš nepieļaus nekādu radošumu.

Sandris Šrāders savukārt piebilst, ka Trampam, tiekoties ar Putinu, bija jūtamas personīgās simpātijas. “Un iespējams – arī Putina ietekme pār Donaldu Trampu,” viņš spriež.

“Un, ja Putina tikšanās ar Trampu bija ieguvums Putinam, tad Zelenska tikšanās ar Putinu nozīmē, ka Maskava atzīst Kijivas valdību. Es domāju, ka prezidentam Zelenskim šajā gadījumā ir jābūt mazāk uzmanīgam ar Putinu kā ar Donaldu Trampu, jo viņš un Eiropa ir ļoti atkarīgi no ASV.

Bet attiecībās ar Putinu kārtis ir Zelenska rokās. Un ir ļoti svarīgi, ka šajās sarunās nepiedalās Donalds Tramps, ka viņi tiekas divatā, jo Donalds Tramps, izmantojot savas simpātijas vai esot neprognozējams, var nostāties, piemēram, pret Ukrainu.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ukrainas karavīri no frontes līnijas brīdina Zelenski, ka sarunas ar Putinu ir tikai nāvējošs šķērslis
Lietuva būvē “jauno dzelzs aizkaru”, kurā iesaistīta arī Latvija! No kā sastāvēs 48 kilometrus dziļa aizsardzības zona?
“Pretējā gadījumā mēs vienkārši nespēsim savilkt kopā galus!” Kremlis atzīst, no kā vairs nespēj izvairīties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.