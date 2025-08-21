Drons, visticamāk, bija ienaidnieka… poļi publisko pirmos minējumus par vakardienas sprādzienu 0
Trešdien Polijas austrumos kukurūzas laukā eksplodēja bezpilota lidaparāts. Sākotnēji tika uzskatīts, ka drons palaists no Krievijas, taču šobrīd izmeklētāji pieļauj, ka tas, iespējams, startējis no Baltkrievijas teritorijas.
Reģionālais prokurors šodien sniedza atjauninātu informāciju, sakot, ka “ir ļoti augsta varbūtība … ka objekts, visticamāk, nācis no Baltkrievijas”.
Tas iezīmē nelielu retorikas maiņu, jo trešdien amatpersonas apgalvoja, ka drons ticis palaists no Krievijas.
Tomēr ārlietu viceministrs Marcins Bosackis šorīt sacīja, ka vēlāk šodien Krievijai tiks iesniegta protesta nota, vēsta Reuters.
Negadījumā cilvēki necieta, taču notikums izraisīja plašas bažas par reģiona drošību un robežu neaizsargātību.